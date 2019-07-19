高醫預立醫療中心揭牌 74人預做重症抉擇

2019-07-19 23:18

［記者黃旭磊／高雄報導］安寧病房志工簽署預立醫療書，自行選擇日後重症醫療方式。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院（高醫）「預立醫療照護諮商中心」今天揭牌，74名民眾簽署「預立醫療決定書」，其中，侯女士（51歲）在高醫安寧（心圓）病房擔任13年志工，看盡人生無常，陸續簽署「安寧緩和意願書」、「預立醫療決定書」，為重症時醫療預做抉擇。

高醫院長侯明鋒、副院長莊萬龍、家庭醫學科主任李純瑩及主治醫師吳建誼，為中心揭牌，約談區空間光線溫暖、沙發舒適，8月起將有4名醫師輪值，採自費預約制，諮商費用依衛生主管機關之規定辦理。

吳建誼表示，「預立醫療決定書」和「安寧緩和意願書」不同，前者強調自主選擇，後者則拒絕維生醫療、心肺復甦術，民眾簽署預立醫療，符合末期病人、不可逆轉之昏迷狀況、永久植物人狀態、極重度失智等5種病急狀況，可依病人事先表達自主意願，決定醫療照護方式。

侯女士說，多數重症病人難以面對死亡，印象深刻有名癌末病友說，「已拿到車票，為何還不讓我上車？」表情充滿期待、惶恐，有感於此，「病人自主權利法」實施後便決定簽署。

侯女士不是第一個簽署者，李純瑩表示，高醫從去年11月試辦預立醫療照護諮商以來，每名簽署人都經過專業訓練醫師、護理師及社工或心理師諮商，加上至少1名二等親內親屬，共同參與才能簽署，資料掃描上傳，並註記於健保IC卡內。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法