病情穩定、事前準備妥當 安寧患者也能回家團圓

中山附醫安寧病房醫護在過年時送患者一元復始小紅包；圖為情境照，圖中患者、家屬與本文無關。（記者蔡淑媛攝）

2020-01-27 05:30:00

記者蔡淑媛／專題報導

回家過年不難，在醫院也能快樂過新年！癌末或安寧患者只要病情穩定、事前準備完全，一樣能完成回家心願；即使在醫院過節，「有家人在的地方就是家」，可以與醫護人員一起開心過節。

「回家過年很重要！」中山醫學大學附設醫院安寧病房及失智共照中心主任周希諴指出，家是根、安全感，安寧病患回家過年心情變好、免疫力也提升、身體變舒服，「如果患者有回家慾望，建議家人盡量配合」。

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不過，中山附醫安寧病房醫師陳宜慶指出，安寧患者請假回家過年，必須生命徵象穩定、症狀控制良好，給藥時間不能缺漏，且回家路程不宜過久、太過顛簸，回家要翻身、適當按摩、姿勢能舒適，另外身上的管路不可拉扯，如需給氧，家中也應有氧氣製造機，注意保暖、居家通風，患者不要吃飽、太激動，依患者症狀，有不同照顧方式。

中山附醫護理長王素鴻表示，如果患者身體狀況或交通路程、居家環境不允許返家，在醫院也能開心過年，一起吃團圓飯、發一元復始小紅包，也曾有院內護理師扮舞龍、舞獅拜年，讓許久不笑的癌末患者也笑開懷。

台中醫院營養師林雅玲表示，安寧患者食慾差加上面臨人生最後階段，建議只要吃得下、想吃就可吃，但要選擇好消化、不油炸、不油膩、不堅硬的食物，只要咀嚼功能良好，如富蛋白質的魚、肉，另外好入口的白飯、麵線也是不錯的選擇，但有水腫不應吃太鹹、高湯。

中山附醫安寧病房主任周希諴也說，安寧患者如果吞嚥不佳，喜歡吃的東西也可嚼一嚼再吐出來，也能嚐味道，有時也可以棉棒或空注射筒滴少許飲料，如雞湯、稀釋的酒，讓病人嚐味道，享受過年滋味。

一般癌症患者過年飲食生活與一般人較無差異，但如果吞嚥功能不佳，為免嗆咳，應避免吃湯圓、焢肉、堅果等堅硬或不易消化食物，如果治療中的患者有噁心嘔吐，可選擇清淡的菜色，像蔬菜粥、菜肉粥，如有口腔黏膜破損，要避免油炸、堅果食物，如果食慾不振，建議以高熱量食物為主。

如果患者白血球低下，飲食要熟食、注意衛生，水果應選擇完整的，像柑橘、香蕉，但外皮要清洗，飲食應新鮮、避免吃隔夜飯菜；乳癌患者應避免攝取過多紅肉及油脂。

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