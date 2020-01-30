疫情衝擊／專營中國業者撐不下去 觀光局今研商紓困

苗栗知名觀光景點南庄桂花巷老街，今年春節連假受武漢肺炎疫情衝擊，觀光人潮稀稀落落，店家業績慘跌5成，叫苦連天。（記者鄭名翔攝）

2020-01-30 05:30:00

〔記者蕭玗欣、鄭名翔、羅欣貞／綜合報導〕武漢肺炎疫情重創觀光旅遊業，春節期間，多處熱門景點人數銳減。另據指出有幾家專營出境中國的旅行社撐不下去。交通部觀光局預計今天與旅行公會全聯會研商可行的紓困方案，旅行公會表示，包含借貸、減稅，甚至允許旅行社業者以暫時歇業、放無薪假等方式渡過困境，都在討論當中。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁指出，武漢疫情對觀光業的衝擊恐大於十七年前的SARS，當時他的旅行社只能做一天休一天、減半薪，但如今有業者可能宣布放無薪假。他希望紓困方案可以讓所有旅遊產業，如遊覽車、旅行社、旅館及精品店等得到幫助，甚至允許旅行社先暫停營業、歇業，不要沒營業就得面臨撤照。

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南庄老街業績腰斬 屏東景點人潮減少

武漢肺炎也重創國旅。苗栗縣熱門景點南庄鄉桂花巷老街，春節連假期間觀光人潮銳減，店家業績較去年慘跌五成。南庄鄉桂花巷商圈發展協會理事長江醒聞表示，明顯感受民眾外出至公共場所的意願降低，往年年假小巷擠滿人潮的風光不再，儘管多數店家都要求第一線員工戴口罩接待客人，試吃時也要求客人牙籤使用一次就須更換，但仍難挽救春節連假商機。

屏東縣前往小琉球的東琉線搭乘人數、山川琉璃吊橋、熱帶農業博覽會等景點，初一到初四人潮也比去年同期明顯減少。

屏東縣政府交通旅遊處統計，小琉球今年初一至初四有三萬五千九百多人搭船前往，比去年同期少了約五千四百多人。連接瑪家鄉和三地門鄉的山川琉璃吊橋，今年參觀者為七四五○人次，也較去年減少一半。至於每年舉行的屏東熱帶農業博覽會，也比去年同期少了約廿萬人次。

屏東縣政府指出，今年春節連假，墾丁核心區的訂房仍逾九成，但景點的參觀人潮減少，初步分析與武漢肺炎、下雨、低溫等因素有關。

每年春節期間的重要活動「屏東熱帶農業博覽會」。（記者羅欣貞攝）

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