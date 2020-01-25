湧蓮寺國運籤：工商上上籤 農是籤王

蘆洲湧蓮寺昨抽出俗稱「公籤」的國運籤，士、農、工、商分別是下下、籤王、上上和上上籤。（記者王藝菘攝）

2020-01-25 05:30:00

〔記者周湘芸、蔡亞樺／綜合報導〕金鼠年可望是個好年！新北市蘆洲區湧蓮寺昨天晚間抽出俗稱「公籤」的國運籤，農、工、商分別是籤王、上上和上上籤，意味經濟、工商業整體發展欣欣向榮，農業收成豐碩。代表政治的士籤則為下下籤，廟方認為，代表兩岸關係及周遭環境都面臨諸多挑戰。

工商：欣欣向榮 農業：收成豐碩

湧蓮寺昨天晚間湧入大批人潮領取錢母，排隊隊伍繞行寺廟周圍一圈，排第一位的民眾更是下午五點就前來搶頭香，廟方工作人員約晚間十一點三十分進行新春團拜，氣氛熱絡，隨後由主委陳宏昌抽出代表士、農、工、商的國運籤。

請繼續往下閱讀...

士籤代表政治、國運是下下籤，籤詩「國林月色搖踈影，恍若鋪塵滿地瓊，幾度兒童來收拾，豈知收拾總成空」；農籤是籤王；工籤代表科技、工業是上上籤，籤詩「金烏西墜兔東升，日夜循環亘古今，僧道得之無不利，士農工商各稱心」；商籤代表商業是上上籤，籤詩「歲寒松柏古栽培，雨雪風霜總不摧，異日必當成大用，功名作個棟樑材」。

湧蓮寺管理委員會委員楊蓮福指出，士籤抽中下下籤，代表台灣今年面對兩岸關係觸礁，周遭環境也將面臨挑戰。而農籤二○一五年也曾抽中籤王，意旨整體農作收成良好。工及商籤皆抽中上上籤，其中工籤與去年的士籤相同，代表台灣今年整體經濟上升，工業、商業皆可獲利。

保安宮國運籤：國家社會運勢佳

台北市大龍峒保安宮昨晚也抽出屬於上籤的國運籤，籤詩是「匣中寶鏡掛高臺，今日欣逢匣正開，不管人間分萬類，一時廣照在東來」。保安宮董事長廖武治解籤表示，打開匣子可以看到裡面的寶物，代表整體國家社會大運的運勢不錯，會比去年好，從二○二○大選結果就可看出端倪，大家拭目以待。

生理（商業）抽出籤詩為，「牡丹驟雨壓敧斜，皎月揚輝雲莫遮，雲豈不時遮月色，雨無常壓有名花」。意涵是在關鍵之後，仍有機會找出生機活路，商業運勢今年也不錯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法