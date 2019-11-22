學者籲市場查報更透明 保護農民

為穩定花生收購價格，農委會決定以每台斤四十元以上輔導農團收購花生，預定收購二八五○公噸。（資料照）

2019-11-22 05:30:00

〔記者吳欣恬、簡惠茹／台北報導〕為穩定花生收購價格，農委會決定以每台斤四十元以上輔導農團收購花生，預定收購二八五○公噸。農糧署副署長蘇茂祥表示，截至昨天，已協助雲林縣虎尾鎮（榨油的油豆五百公噸）、北港鎮及元長鄉（黑金剛各一百公噸）三家產地農會以每公斤六十七元（每台斤四十元）以上收購花生 ，輔導加工脫殼供食品業者運用。

逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲表示，農產品市場是一個脆弱市場，容易受到風吹草動影響，一旦被「放風聲」，市場就會被打壓，顯然動機有問題，農委會應該讓市場查報機制更透明，才能真正保護農民。

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楊明憲說，政府為了保護國內重要農產品，透過談判力爭到進口配額的方式，花生屬於重要作物，更是雲林農民重要的收入來源，所以當初把花生列入敏感產品，成為保護對象之一，以關稅配額的方式，掌握每年進口數量，加以管控。

權利金加運銷成本 勢必超過30元

國際花生比國內便宜，廠商是賺取進口後拿到國內賣的價差，以每公斤約三十元的權利金為例，除了權利金還要加上買進花生的成本、運輸的費用等，到了國內售價一定高於三十元 ，這是很簡單的道理。

楊明憲指出，混淆權利金和進口真實價格，拿未來進口配額的農產品來打壓市場價格，很明顯動機有問題；大家都希望保護農民，讓農民收入高，賣好的價錢，不懂放這種風聲的用意何在？

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