宣戰！農委會要砸20億 斷花生「販仔」生路

農委會主委陳吉仲表示，農委會要準備廿億讓亂市場的「販仔」沒生意做。（記者詹士弘攝）

2019-11-22 05:30:00

「張麗善放話才變35元」農糧署批作球給盤商傷農

〔記者詹士弘、吳欣恬／綜合報導〕雲林花生之亂，讓農委會主委陳吉仲天天往雲林跑，他昨對花生農表示，所有農民都被「販仔」（台語，指盤商）吃死死；他警告「販仔」，農委會準備廿億元，以每台斤四十元收購花生，「販仔」如果不以更高價格向農民收購，會讓他們沒有生意可做。

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花生主產地為雲林、彰化及嘉義等地區，今年二期作栽培面積較往常同期減產十八％，又因八月豪雨致單位面積產量減少一成，供給量減少、產地價一度達每台斤四十七元。

每台斤40元是基本要求 農會、合作社配合收購

但日前卻傳出，有盤商將收購價壓低在每台斤三十三元到三十七元不等，引發農民抱怨不敷四十元的種植成本；日前雲林縣長張麗善更以一張關稅配額權利金決標紀錄表，對外宣稱農委會要以每公斤三十多元進口花生壓低價格。

農委會澄清，明年花生進口權利金每公斤平均三十四元，加二十五％關稅約六元，合計每公斤至少四十元，再加計進口到港價每公斤二十四．五元，花生進口成本達每公斤六十四．五元，三十元是謠傳，完全與事實不符。

進口花生僅30元？ 農委會澄清：每公斤64.5元

張麗善昨又表示，農委會應補助農民以每台斤四十七元收購，才有實質幫助。農糧署長胡忠一回應，張麗善拿「進口權利金標單」稱農委會要開放進口花生前，花生產地價就是每台斤四十七、四十九元，因「她一講才變三十五元、三十九元」。

胡忠一抨擊，花生進口是在WTO架構下開放，行之有年，張麗善當過立委，又身為地方父母官，這樣放話像作球給盤商，更傷害農民。

由於農民反映許多農會不願以每台斤四十元向農民保價收購花生，昨天陳吉仲在立委蘇治芬陪同下，前往水林、褒忠以及土庫，直接面對農民，說明政府協助農民收購情形。

陳吉仲表示，自二○○二年至今，每年進口花生配額就是五千二百卅五公噸，沒有增加。目前確定有北港、虎尾、元長及崙背農會配合收購行動；另有子茂、莿桐及嘉義東石合作農場收購，未來會繼續增加收購點。

陳吉仲也說，每台斤四十元是最基本的要求，農委會已委託農會及合作場社以每台斤四十元收購花生，「販仔」如果沒有用比農委會更高的價格收購，請農民把花生全部交給與農委會配合的農會及合作場社，他會讓「販仔」沒有生意可做。

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