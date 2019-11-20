人口漸增 桃園中路重劃區違停亂象多

建商施工時，出現大卡車並排違停情形。（市議員黃家齊提供）

2019-11-20 05:30:00

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市議員黃家齊昨進行市政總質詢時，針對桃園區中路重劃區建案陸續完工、人口增加，全新規劃的重劃區停車位卻嚴重不足，人行道上隨處可見違停車輛的亂象，要求市府解決。市府交通局長劉慶豐表示，重劃區邊緣的廈門街平面停車場目前只有七十八個停車位，規劃興建地上六層的立體停車場，已進行招標，預計年底可決標；並配合地區發展，會評估在學校用地、公園用地興建地下停車場。

市府：立體停車場招標中

黃家齊指出，中路重劃區內的社區建案陸續完工，住戶紛紛入住，人口急遽增加，但現有道路根本沒有路邊停車格，停車空間嚴重不足，區內的風禾、向陽、水秀公園舉辦大型活動時，人行道上每每出現汽機車違停亂象。

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黃家齊表示，交通局雖規劃在文小二用地做臨時場，提供四二二個汽車位；停七的廈門街立體停車場將提供二五○個汽車位；停一、停三、停五（文山國小後方）、停六及停七平面停車場會有四三二個汽車位，但對中路重劃區的發展來說，停車空間仍嚴重不足。

議員：鼓勵大樓停車場開放

黃家齊建議交通局可參考新北市社區大樓地下停車場對外開放營業模式，或以獎勵容積方式鼓勵社區大樓興建地下停車場，也可評估在風禾、向陽、水秀公園開發地下停車場，或選擇停五、停七停車場進行多功能停車大樓開發，讓親子館、長照、幼兒園及公托等社福單位也可進駐。

另外，黃家齊也對中路重劃區建案施工，大卡車並排違停情形嚴重，以及水泥車亂排廢水、水泥，導致水溝淤泥及結塊，還有建地工人亂丟垃圾、廣告車隨意停放、工地假日施工噪音等問題表達關切。市府都市發展局局長盧維屏回應，對於這些狀況，會由該局與相關局處召開平台會議，要求建商改善工程造成的各種問題。

中路重劃區建案陸續完工，但現有停車用地嚴重不足，違停現象嚴重。（市議員黃家齊提供）

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