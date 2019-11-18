後龍第二座納骨塔 最快明年中動工

2019-11-18 05:30:00

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮內雖有鎮立聚福堂納骨塔及苗栗縣政府公辦民營的福祿壽殯葬園區，但聚福堂因土地問題遭停業、福祿壽園區價格則較昂貴，因此鎮內鄉親殷切期盼有公立完善的殯葬設施，近期後龍鎮公所擬建第二座納骨塔，現已依法將計畫送交苗縣府審查，預計最快明年中動工，最晚二○二一年完工啟用。

後龍鎮公所主任秘書林澄清表示，鎮內第二座公辦納骨塔預定地在省道台一線上的後龍鎮公墓公園內、聚福堂納骨塔旁，目前已完成初審，現依照苗栗縣殯葬管理自治條例送交苗縣府複審，由於該土地為殯葬用地，再加上腹地廣闊、停車空間足夠，希望能儘速取得興辦事業計畫書。

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後龍鎮公所規劃第二座公辦納骨塔為地上五層樓，可提供三萬個塔位，預計斥資一億元興建，最快明年中動工，預計二○二一年完工啟用。

林澄清說，縣府公辦民營的福祿壽殯葬園區雖位於鎮內，但因收費較為昂貴，鎮民仍期盼公立且收費較低廉的殯葬設施，未來待聚福堂合法化重新營業後，尚可提供兩千個塔位，而新建的第二座納骨塔則預計提供三萬個塔位，將再訂定收費標準，滿足當地的殯葬需求。

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