誓師大會 桃園市14稻米達人出征全國賽

2019-09-10

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕由農委會農糧署舉辦的「台灣稻米達人冠軍賽」，將於本月中旬與月底，分別公布入圍名單及前三名，桃園市經各區競賽後，推選出十四名選手角逐，昨在市府廣場前舉行誓師大會，期盼桃園米能再創佳績。市長鄭文燦表示，拿下全國冠、亞、季軍者，可分別獲得兩百萬、一百萬、五十萬元獎金，鼓勵農友持續栽種好米。

鼓勵種好米 前3名將獲頒獎金

市府農業局表示，「台灣稻米達人冠軍賽」分為台灣好米組、有機米組，分別取冠、亞、季軍各一名。桃園市推選出的十四名參賽選手，都是經過各區競賽的冠軍好手，包括台灣好米組桃園區黃清濱、中壢辦事處徐茂松、八德區呂理樹、大園區陳士賢、觀音區梁信琪、平鎮區胡毓樹、大溪區呂芳雲、楊梅區葉時帖、龍潭區廖瑞塘、新屋區吳展鑫、蘆竹區徐啟銘；有機米組為大溪區陳鍾明，新屋區彭新金、彭憲清，觀音區梁信琪；其中，新屋區因栽種面積較大，冠、亞軍均角逐全國賽。

全國包裝米賽 新屋有機米組奪冠

農業局表示，稻米達人冠軍賽結果出爐前，桃市已先傳出捷報，新屋區農會契作產銷班包裝米品牌「有機新香米」，在有「米界奧斯卡」之稱的全國包裝米「精饌米獎」比賽中，拿下全國有機米組冠軍。桃園米過去在稻米達人冠軍賽中屢獲佳績，二○一七年更勇奪好米、有機米組雙料冠軍，去年也獲有機米組亞軍。

代表新屋區角逐稻米達人的四十五歲吳展鑫，栽種的是桃園三號芋香米，家中世代務農，從小就跟著父親下田，長大後雖與哥哥各自在其他工作崗位打拚，但為傳承家中的「本」，兄弟倆都利用早晚、假日耕種，也自創快樂米王國品牌，這次參賽他獲冠軍，哥哥吳進楨拿下亞軍。

誓師大會也展示農業科技設備，有類似空拍機的無人植保遙控機，可取代人工噴灑藥劑；桃園市機耕協會表示，植保機可大幅降低人力及時間，解決農業人力不足的問題。

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