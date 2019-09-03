瑪利歐將現身桃園 為全運會暖身

2019-09-03

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府規劃於十四、十五日舉辦「桃園運動村」活動，為十月十九日即將登場的「全國運動會」提前暖身，屆時將由ㄚ桃、園哥及任天堂超級瑪利歐等超人氣人物，陪同民眾一起在瑪利歐遊戲實體場景拍照，或是進行射擊、跆拳道、桌球等趣味運動體驗，市府表示，這也是瑪利歐首次跨國進行城市合作推廣運動。

14、15日辦「桃園運動村」活動

「桃園運動村」將在桃園市政府前廣場舉辦，提供多項全運會賽事，包括射擊、跆拳道、桌球等項目的趣味互動關卡，還有利用VR實境打造自行車道的「自由車公路賽」，民眾只要戴上VR裝置，就能體驗三百六十度競賽實景，化身選手感受騎乘自行車追風的樂趣。

與ㄚ桃、園哥陪民眾玩經典遊戲

屆時瑪利歐也將受邀來台參與活動，與ㄚ桃、園哥一起陪同民眾在瑪利歐遊戲實體場景拍照打卡，民眾還能開心體驗瑪利歐網球、瑪利歐派對、瑪利歐兄弟等經典遊戲，提前感受全運會的熱情與活力。

市府表示，全運會將在十月十九日到廿四日在桃園市登場，屆時在五十座場館舉辦的卅四項運動賽事，將邀來全國各地的運動選手齊聚較勁，賽事精彩可期，相關資訊可至臉書「桃園事（https://www.facebook.com/tycgnews/）」查詢。

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