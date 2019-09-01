國三寶山交流道聯絡道 拓寬竣工

2019-09-01

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕福爾摩沙高速公路（國道三號）新竹縣寶山交流道聯絡道完成拓寬，昨天舉行竣工典禮。縣長楊文科說，不但打通寶山鄉行政區對外交通瓶頸，並改善周邊人行空間及整體環境營造，提升用路人交通安全，也保障寶山國中、雙溪國小學生上下學安全。

打通雙溪行政區對外交通

寶山鄉長邱坤桶說，寶山交流道聯絡道，串連福爾摩沙高速公路寶山交流道、鄉公所所在的雙溪行政區，也是新竹科學園區和省道台三線之間的聯絡要道，因路幅不寬加上多處彎道角度大，甚至有近九十度的轉彎，多次發生民宅被撞、車輛衝撞行人的意外，因此地方爭取拓寬改善。

工程施工主線範圍由三峰路二段六百二十二巷口至環南路口，約六百公尺，由十二公尺拓寬至十五公尺，從二線道拓寬為四線道，沿線並設置人行道及共同管溝。

改善人行空間及周邊環境

此外，支線段之一為三峰路二段六百二十二巷道路，範圍由三峰路口至館前路圖書館旁約二百公尺，由七﹒五公尺拓寬為十公尺。

支線段之二為館前路十二巷道路向東延伸約一百三十公尺、寬約十公尺；支線段並沿校園周邊設置人行道，修復寶山國中、生態公園及圖書館大門與圍牆。

寶山鄉公所表示，這項工程核定總工程費八千五百五十萬元，其中縣府分擔一千一百三十七萬元，鄉公所自籌四百八十七萬元，一○六年完成用地取得作業，一○七至一○八年施工。

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