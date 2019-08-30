屏東拚台糾紛衍生暴力／網路直播台亂象 民眾盼管一管

2019-08-30

〔記者李立法、邱芷柔／屏東報導〕網路直播台充斥，直播主為吸引人氣，露奶逞胸、訐譙挑釁，甚至在鏡頭前公然抽菸喝酒，挑戰法律尺度，接二連三的暴力事件，引起民眾不滿，要求主管機關好好管一管網路直播亂象。

潘孟安要求將不法暴力集團繩之以法

屏東連續發生網路直播主「拚台」糾紛所衍生的暴力事件，網友紛紛在縣長潘孟安的臉書表達關切與不滿，並對屏東治安打上問號，潘孟安除要求警方將不法暴力集團繩之以法外，也要嚴防類似事件再發生。

網友們反映，常見女直播主為衝高人氣，故意穿著祼露，在鏡頭前若隱若現，販售的商品標識不清，真假難辨，有些男直播主，一開口就是「三字經」，訐譙友台的直播主耍威風，難怪會引發這麼多的糾紛。

直播主游走法律邊緣 辱罵挑釁特定對象

警方也發現許多直播主游走在法律邊緣，公然辱罵挑釁特定對象，甚至在鏡頭前抽菸喝酒，種種脫序行為，一旦失控將衍生社會治安事件。

屏東縣政府傳播暨國際事務處長黃建嘉表示，吳小哲直播主遭重傷害案凸顯出網路直播台各種亂象，縣府除了向國家通訊傳播委員會（NCC）等中央相關主管機會反映外，也會針對境內直播台所販售的商品來源、衛生及安全問題進行了解。

縣府：將了解商品來源、衛生及安全

屏縣消保官指出，網路直播拍賣屬於通訊交易，最常見的消費爭議就是不能退換貨，依法最高可罰業者三十萬元，但社群平台直播購物容易有風險，消費者如沒有留存相關影片等證據，尤其臉書無實名制，臉書若不願提供賣家資料，恐難以究責。

財政部南區國稅局屏東分局表示，財政部對各類型網路交易均訂有規範，只要銷售額達到起徵點，稽徵機關都會依法課徵營業稅。

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