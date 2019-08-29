嘉義秋冬遊 旅宿推平日○元搶客

2019-08-29

〔記者王善嬿／嘉義報導〕交通部觀光局九月至十二月獎助團體、自由行秋冬旅遊，擴大國旅商機，嘉義縣、市旅宿業者趁勢推出優惠促銷，有酒店平日（週日至週五）入住雙人房，三天兩夜或兩天一夜的超低價八百八十元（不含早餐），也有業者針對設籍雲嘉南民眾祭出「住宿○元方案」，平日入住雙人房，加購早餐，可享折抵補助，盼提昇住房率一至二成。

嘉縣文化觀光局長許有仁表示，經統計，四至六月嘉縣辦理春遊補助，旅宿業住房率較去年同期平均提高十‧○一％；秋冬補助本月廿一日開放旅宿業者登記參加，縣府也著手規劃，如贈送伴手禮等刺激觀光市場。

嘉市觀光新聞處觀光行政科長黃淑雲說，嘉市持續結合知名部落客、網紅進行城市行銷，配合秋冬補助已有旅宿業者推出優惠方案，例如樂億皇家渡假酒店推出設籍雲嘉南民眾，平日入住雙人房並加購早餐，可享折抵補助後住宿○元優惠；嘉楠風華酒店週一到週四推出入住雙人房三天兩夜或兩天一夜（不含早餐），享八百八十元超低價優惠。

此外，嘉市兆品酒店、嘉義觀止、嘉義商旅、里亞行旅、嘉禾玉山國際大飯店、日出行旅、波頓精品旅館、嘉客亮點旅店等，提供小禮物、火鍋套餐、住宿折抵券等優惠吸引住宿。

嘉義縣富野渡假酒店推出「嘉義鄉親專案」，設籍嘉義縣、市民眾，或者中正大學、南華大學教職員生，出示相關證件並上網登記，可享平日兩人住宿一晚，折抵補助後○元住宿優惠方案。

樂億皇家副總經理曾錦堂指出，年初暖冬補助，飯店住房率提高一至二成，此次提供雲嘉南民眾優惠，希望建立口碑，吸引更多消費者青睞。

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