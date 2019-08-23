中美貿易戰 彰化襪廠憂中國襪侵台

2019-08-23

〔記者顏宏駿／彰化報導〕中美貿易大戰開打，九月一日起中國輸美襪品加徵一○％關稅，台灣織襪業「久旱逢甘霖」，可望迎來「轉單大商機」，但彰化縣許多織襪業者提醒政府「嚴防中國襪品洗產地」，因為早年移往中國的台商，如今都成為「超級襪廠」，產品銷美受挫不排除傾銷回台灣，甚至可能透過台灣「洗產地」銷美，台灣屆時將淪為中國襪品中繼站，餘貨更可能留在台灣擾亂市場。

台商可能傾銷回台 甚至「洗產地」再銷美

彰化縣織襪產業發展協會理事長張世明表示，中美貿易大戰開打，這原本是台灣襪業的大利多，但不少業者憂心「中國襪」可能大量傾銷回台灣，再轉出口到美國。

他說，過去三十年，許多台灣的織襪業者遷往中國發展，因享受零關稅和低價的生產成本而壯大，這些「大廠」過去把產品銷回台灣，改標貼牌立即成為台灣襪，台灣的織襪業被廉價的中國襪打得苦不堪言，後來台灣業者自立自強，提昇自己的織襪實力，好不容易擺脫低價中國襪的糾纏。

張世明表示，前進中國的織襪廠從九月一日起輸美需加徵一○％關稅，由於這些襪廠產量相當大，為了生存，不排除會透過台灣「洗產地」，若政府邊境不設防，一定會衝擊到好不容易存活下來的台灣襪業。

他說，依規定中國襪只有人纖襪（含棉量低於五○％）能進口到台灣，但因為邊境管制不嚴格，以致台灣市場盡是含棉量高於五○％的高級中國襪，這對台灣業者非常不公平。

他說，根據財政部的資料，台灣的進口襪品有七成來自中國，二○一四年來自中國襪進口到台灣的產值為七九七萬美元，二○一八年突破到一千四四四萬美元，不到五年漲幅近一倍，今年極有可能突破一千五百萬，大家非常擔心，中美貿易大戰，台灣甜頭還沒吃到，便迎來中國襪大舉入境，屆時台灣織襪業將迎來另一寒冬。

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