《新北大專院校周邊500米內》10大危險路段 前3名都在板橋

2019-08-22

〔記者翁聿煌／新北報導〕台北區監理所統計今年第一季，新北市大專院校周邊五百公尺內的交通傷亡事故共有四四一件，從中分析十八歲至廿四歲青年騎乘機車發生傷亡事故的前十大危險路段，前三名都在人口稠密、大專院校較多的板橋區，第一名是板橋區文化路附近，事故原因以駕駛人未注意車前狀況最多，占七十九％，其次是未依規定禮讓、左轉彎未依規定、未保持安全距離等。

事故多因駕駛人未注意車前狀況

新北大專院校周邊五百公尺內的前十大危險路段，依序是板橋區文化路、漢生西路、南雅南路、林口區粉寮路、蘆洲區三民路、泰山區泰林路、淡水區水源路、中和區華新街、泰山區明志路及土城區四川路，附近都有大專校院，人口數五十多萬人的板橋區人車眾多，有致理科大、台灣藝術大學、亞東技術學院等，許多學生以機車代步通學。

文化路附近 機車事故多為年輕人

台北區監理所所長王在莒說，板橋文化路附近在第一季有卅二件交通事故，機車事故高達廿九件，占所有車種的九成，機車事故再以年齡層區分，十八歲至廿四歲的青年傷亡高達十五件，占所有年齡層約五成一，主因是青年騎士未遵守交通規則。

王在莒表示，年輕的機車騎士往往自行練習後就報名考照，一考取駕照就興沖沖上路，由於駕駛技術仍未熟練且經驗不足，再加上血氣方剛，才導致交通事故頻傳，學校周邊道路是青年學子上下學必經路線，行經校園附近務必減速慢行，遇大型車輛應保持安全距離，避免大型車的視野死角及內輪差的風險。

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