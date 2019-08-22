《新北》首任任期 侯友宜拚「一環兩線」通車

2019-08-22

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府規劃的捷運「三環三線」，曾被譏笑「只有畫線、夢裡相見」，市長侯友宜上任後加碼力推「三環六線」，他昨天宣示，要在二○二二年底的第一任任期內，讓「一環兩線」先完工，包括今年底的環狀線第一階段通車、明年的淡海輕軌藍海線第一期及二○二二年安坑輕軌通車，讓新北的捷運路網更綿密。

表示捷運到哪裡 都更做到哪裡

侯友宜昨天在市政會議指出，環狀線第一階段即將在今年底通車，串聯新店、中和、板橋與新莊地區，民眾以後搭乘捷運往來市內這些地區，不用再繞行到台北市，沿線周邊的交通環境及土地開發並進，以大眾運輸為導向進行都市更新規劃，落實「捷運到哪裡，都更做到哪裡」的「都更第一箭」政策，改變城鄉風貌。

他說，二○三○年訂為新北市多數軌道建設完成的目標年，屆時環狀線串接南環段、北環段、萬大中和樹林線第一期、新北樹林線（萬大二期）、三鶯線、淡海輕軌藍海線第二期等，這些後續的捷運路網在二○二三年至二○二九年陸續完工，串聯大台北都會區，帶動產業、經濟發展。

環狀線列車噪音問題 著手改善

捷運工程局長李政安指出，新北環狀線共有七個轉乘站點，市民不用再繞到台北市轉乘，比目前的北捷路線最多可節省二十分鐘，針對列車噪音問題已著手改善，包括鋼軌拋光、車輪磨圓，並投入兩億一千餘萬元提升隔音牆的功能，八月底前完成十處鋼軌自動潤滑系統，降低列車轉彎時的尖銳噪音。

十處車站出入口 辦理聯合開發

李政安說，環狀線通車前，車站周邊道路與人行道也一併更新改善，各車站附近都增加機車停車位、無障礙坡道、加大排水溝斷面，並將電箱移至中央分隔島，提供舒適的人行空間，全線十處車站的出入口辦理聯合開發案，可望為新北市帶來五二五億元的投資金額，創造七十四萬平方公尺的住商空間，挹注捷運建設約八十億元。

不過，資料顯示，安坑輕軌原定二○二一年完工，如今要等到二○二二年，外界質疑工程延宕。對此，捷運局副局長詹榮鋒解釋，安坑輕軌目前計畫進度六十％，二○二一年指的是土木建築工程完工，後續還要經過機電系統等營運測試與初勘、履勘作業，二○二二年通車仍在市府掌握的期程內。

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