《桃園》單身青年、婚育家庭租金補貼 9/2起申請

2019-08-21

〔記者謝武雄／桃園報導〕為減輕單身青年、婚育家庭居住負擔，市府配合內政部推出「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼」，將於九月二日起至廿七日受理申請，民眾可臨櫃、至桃園市政府住宅發展處遞送、郵寄申請書件，也可至內政部「單身青年及婚育租金補貼線上申請系統」提出申請。

住宅發展處指出，申請資格為廿至四十歲單身青年（未婚、離婚或喪偶且未育有子女）、兩年內新婚及育有未成年子女的家庭，每人每月平均所得低於三萬六四四五元，無自有住宅且確實有租屋需求，符合資格者都可申請租金補貼。桃園市單身青年每月租金補貼最高三千二百元，新婚及育有未成年子女家庭每月租金補貼最高四千元，補貼期間最長一年。

婚育租金補貼 須租屋、戶籍同一地址

另外，「單身青年」部分容許租屋處、戶籍不在同一縣市，但必須向租屋處的縣市提出申請，也就是外縣市在桃園工作者，可向市府住宅發展處提出申請；「婚育家庭」必須租屋處、戶籍在同一地址才能提出申請。

住宅發展處表示，申請租金補貼除填寫申請書，申請人須備齊國民身分證正反面影本、戶口名簿影本或電子戶籍謄本、完整租賃契約影本、郵政儲金簿封面影本，及申請日一個月內建物所有權狀影本等文件，至住宅發展處申請；外縣市單身青年於桃園租屋者，除前述文件，另須檢附在職證明。相關問題可洽撥市府住宅發展處諮詢電話：332-4700轉1。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法