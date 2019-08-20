竹市停車不煩惱 LINE幫你找車位

2019-08-20

〔記者洪美秀／竹市報導〕市區找車位很麻煩？現在用line就可偵測周邊剩餘停車位。新竹市府交通處與電信公司合作，透過「Parking GO」智慧戶外停車資訊系統，在竹市停車周轉率高的路段埋設一千一百卅顆地磁感應設備，包括新莊車站、馬偕醫院、市政府與巨城購物中心等熱門路段，廿二日起用Line好友搜尋「@Parking-GO」並加入好友，就可迅速掌握剩餘路邊停車位置，讓停車更方便精準。

可搜尋空置停車格

市府交通處表示，常見民眾為停車而放慢車速尋找停車格，反而變相增加交通量；因此與電信公司合作，在市區路邊停車周轉率高的區域，埋設約一千一百卅顆地磁感應設備，透過 NB-IoT 物聯網系統，將停車狀態即時回傳，讓車主可以利用手機Line「Parking GO」搜尋附近空置的停車格，讓車主找車位更有效率。

市中心熱區週四啟用

交通處表示，廿二日起民眾可透過Line搜尋「Parking GO」智慧戶外停車資訊系統，並可直接查詢東區新莊車站、馬偕醫院、市中心的市政府、巨城購物中心周邊剩餘車位分布情形，並可啟動導航到目標車位；透過Line即時掌握停車資訊，不需額外下載APP，就可找尋路邊停車位，可減少找車位的時間。

此外，市府為提供更多停車空間，也爭取前瞻基礎建設經費，將增設關埔國小、棒球場、文化中心和漁人碼頭停車場、西大路停七與馬偕醫院旁園道五地下停車場等六座停車場，這些區域多位在觀光熱點與商業聚集區域，預計可增加一千八百個汽車停車格、六百個機車停車格，讓市民不管停車或找車位都方便。

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