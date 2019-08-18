童玩節今閉幕 抽70萬元汽車

2019-08-18

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭國際童玩藝術節今晚七點半舉辦閉幕式，各國團隊加入閉幕聯演，縣長林姿妙將抽出「童玩特別獎」，送出市價近七十萬元汽車；主辦單位說，購票入園遊客，人人有機會得大獎，歡迎大家把握最後一天入園機會，把汽車大獎開回家。

下午有踩街 晚上閉幕式

本屆童玩節為期四十四天，今天是活動最終日，下午三點及七點各有一場歡樂遊藝踩街，四點到七點期間，智利、土耳其、愛沙尼亞、菲律賓、俄羅斯團隊齊聚野外舞台表演民俗樂舞，五點半有波蘭木偶診所劇院定點踩街，使用長頸鹿、獅子、大象等巨偶當道具，七點有夜間水舞燈光秀，七點半辦理閉幕式。

韓國塗鴉秀 畫出「蛻變」

閉幕儀式中，先由韓國Drawing塗鴉秀，畫出童玩節主視覺「蛻變」，緊接著，各團隊陸續上台表演，最後以彩蝶飛舞意象，拼成出一隻蝴蝶，用各國語言跟大家說再見。

童玩特別獎 抽出幸運兒

閉幕式重頭戲將抽出「童玩特別獎」，這個獎項是SUZUKI Baleno汽車，凡購買單次券、童玩護照、悠遊卡、電子購票，或透過便利商店購票，均有參加抽獎的資格。

遊客50萬人次 創5年新高

根據統計，童玩節二○一四年遊客數五十二．六萬人次，二○一五年三十七．八萬人次，二○一六年三十六．六萬人次，二○一七年三十四萬人次，去年四十．八萬人次，今年遊客數約五十萬人次，創下最近五年來新高。

主辦單位表示，本屆童玩節開園時間延長到晚間九點，夜間加碼亮點團隊演出、水舞燈光秀，促使留宿遊客明顯增加，為地方觀光產業帶來可觀經濟效益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法