土石流沖民宅 嘉縣52處紅色警戒

2019-08-17

〔記者蔡宗勳、王善嬿／嘉義報導〕嘉義地區連續降下豪大雨，嘉縣中埔中崙村大湖底溪支流上方坡面昨發生崩塌，面積約兩公頃，土方流出量約二‧五萬立方公尺，土石流填滿野溪、沖進民宅、淹沒鄉道嘉一四一線，幸無人傷亡；因農委會發布嘉縣土石流紅色警戒達五十二處，嘉縣府已撤離九人、道路中斷十三處，農損廿七‧三萬元。

中崙大湖底溪支流 坡面崩塌兩公頃

中央氣象局統計，前天零時起至昨天下午五點約四十一小時內，嘉義縣累積雨量以阿里山鄉茶山五百八十九毫米最高，其次是大埔鄉表湖五百五十三毫米；農委會水土保持局昨天發布嘉義縣土石流警戒區八十七處，其中紅色警戒達五十二處。

阿里山茶山 41小時累積雨量589毫米

中埔鄉中崙四號橋附近，八月十三日因豪雨造成大湖底溪基隆山支流發生土石流，清理完成後昨又發生崩坍，大量土石沖進民宅與淹沒檳榔園。

嘉縣府水利處長林谷樺指出，目前先清除淤積在下游匯流處的土方及在道路上的土方，並擴大通水斷面，將土石流引流至大湖底溪。

竹林滑落路面 嘉106線梅山段不通

山區道路災情部分，昨早嘉一二九線十七‧八公里處有落石坍方，阿里山鄉山美村往新美村道路雙向無法通行，坍方處昨天下午搶通，但路況仍不佳；嘉一四三線大埔鄉永樂村段有兩處坍塌，無法通行，已報請災修工程；梅山鄉嘉一○六線十二公里處（梅山鄉雙溪村往竹崎鄉坑頭村主要道路），因竹林整片滑落路面，交通中斷。

嘉市各地下道入口 裝LED燈警示

另外，因應近期豪雨，嘉義市府昨成立水災災害應變小組，在後湖抽水站放置防汛沙包供民眾索取，並在後庄直排、國道一號嘉義交流道下方等佈設十一台移動式抽水機，各地下道入口裝設LED警示燈，提醒駕駛地下道水位變化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法