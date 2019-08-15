《澎湖》集愛工坊月餅上市 澎縣長送暖訂200盒

2019-08-15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中秋佳節前夕，財團法人澎湖縣慢飛天使服務協會附設集愛工坊，昨日在身心障礙福利服務中心，舉行中秋伴手禮產品發表會，縣長賴峰偉率先訂購二百盒，親手製作的髒髒包蛋黃酥，也以五百元高價義賣出去。

集愛工坊是由衛福部社會及家庭署指導、澎湖縣政府及公益彩券盈餘回饋金補助，二○一二年成立的身心障礙者社區日間作業設施，現有二十一位身障學員，在社工及教保老師陪同下，支持身心障礙者朋友學習技能及社區生活適應，目前以烘焙食品、滷味茶點、手工點心及二手回收商品販售為主。

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