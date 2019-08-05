農曆7月 新北多處宮廟辦贊普

2019-08-05

〔記者何玉華／新北報導〕農曆七月是傳統民俗的「鬼月」，新北市各地廟宇在這個月有許多中元普度活動，包括土城大墓公、金山慈護宮、樹林鎮南宮等，還有靈鷲山無生道場的殊勝水陸法會、新莊地藏庵的破地獄門科儀及各地放水燈活動等，有近三百間宮廟提供贊普服務，彙整公益慈善能量，將白米、食用油、乾麵等供品，捐給弱勢民眾或實物銀行。

新北市民政局指出，土城大墓公每年「分區輪普」，今年八月十一日至十四日的祭典由板橋區主普，從請神發表、安魂、普度施食、跳鍾馗到送神遶境，每年都吸引大批信眾共同贊普。

金山區金包里慈護宮農曆七月十四日在水尾港「放水燈」，是新北市唯一在海上施放水燈的地方；三峽宰樞廟在三峽河畔豎立七層樓高的水燈排；中和廣濟宮、福和宮每年施放由魚飼料製成的環保水燈，都具有接引亡者、送厄祈福的意涵；樹林鎮南宮農曆七月十五日贊普，結合寶可夢遊戲製造一○八盤寶可夢看牲，頗有看頭。

台灣道教總會大法師邱天相指出，只要能吃、能穿、能用的物品都可以祭拜「好兄弟」，最好準備一鍋蕹菜湯，讓「動作慢的好兄弟」也有東西可吃，其他祭品可依個人喜好準備，例如三牲及五菜盤，三牲為豬、雞和魚肉，豬肉可選擇三層肉，雞肉和魚肉要用熟的全雞和全魚，表達招待的敬意；五菜盤可用素食乾料，例如乾的香菇、筍乾、冬粉、金針及木耳，還有代表山珍海味的薑、鹽等，表示邀請十方享用。

邱天相說，習俗上，農曆七月不要亂吹口哨，以免招惹「好兄弟」注意；不能偷吃供品，以免被「好兄弟」誤會搶食而找上麻煩；不可以把筷子插在碗上，避免招來「好兄弟」共享食物；避免在晚上晾衣服，濕衣服容易招來鬼魂附著等；不要隨意拍人的頭部、肩膀等（相傳人的身上都有三把陽火），傳統風俗禁忌很多，但只要「存好心、說好話、做好事」，就不怕鬼上門。

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