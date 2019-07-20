竹科X基地 亞洲‧矽谷將進駐

2019-07-20

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅昨天參加「亞洲‧矽谷物聯網產業大聯盟季會」，與國發會副主委鄭貞茂共同宣布由國發會設立的亞洲‧矽谷計畫將進駐竹科X基地，設立亞洲‧矽谷新竹辦公室，加強與新竹市產業連結，帶動創新科技發展，林智堅期待新竹市能進化為結合人工智慧與物聯網的產業聚落。

國發會與新竹市攜手 進軍國際

「亞洲‧矽谷物聯網產業大聯盟」是由宏碁、聯發科、研華和七大產業聯盟共同發起，目前會員超過四百人，分別來自企業、產業公協會及新創公司。

聯盟是新創企業、物聯網聯盟、協會、廠商間的溝通平台，從研發、驗證到產品輸出，為台灣建立物聯網國家隊以進軍國際。

在聯盟推動的六十五件智慧城市案件中，新竹市就佔了十一案，與亞洲‧矽谷計畫已有緊密的合作關係。

林智堅表示，新竹市是全球重要的半導體產業聚落，全球前十大IC設計公司中有七家設在新竹市，還有交通與清華等頂尖大學，亞洲・矽谷新竹辦公室進駐的「竹科X計畫」基地，位在公道五路，面積達卅六公頃，未來市府將與竹科管理局、台肥、中油等單位合作，打造成下一個世代的產業園區。

支援資金和場域 帶動創新科技

鄭貞茂表示，很高興亞洲‧矽谷近期要在竹科X基地成立新竹辦公室，國發基金最近已將規定鬆綁，對新創團隊釋出利多，希望一路陪新創團隊長大，打向國際盃，歡迎新創團隊前來申請，未來需要資金支持就找國發會，需要場域支持可以找新竹市。

物聯網產業大聯盟榮譽會長施振榮說，從亞洲‧矽谷的角度出發，新竹市是世界系統的中心，很明顯目前創新的核心都在新竹市，亞洲代表的是市場，矽谷代表的是創新，面對產業轉型升級，除了需要企業新思維，也需要領導政府提出新機制，盼未來人工智慧物聯網的場域可以立基台灣、面向國際。

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