活化板橋放送所 戶外園區開放

2019-07-15

〔記者賴筱桐／新北報導〕鄰近新北市板橋區新板特區的市定古蹟「台北放送局板橋放送所」，原本土地荒蕪，建物差點遭拆除，經地方人士爭取保留後，後來獲指定為市定古蹟，市府推動古蹟修復並活化文化資產，打造板橋歷史人文主題園區，佔地一．七公頃的戶外園區已開放民眾使用，增添休閒去處。

文化局長蔡佳芬指出，「台北放送局板橋放送所」簡稱「板橋放送所」，建於一九三○年，是日治時期五大放送所（廣播）之一，電波可遠達嘉義民雄放送所，建築物由日本知名建築師栗山俊一設計，在台灣廣播史和建築史都具有意義。

她表示，政府遷台後，中廣公司接收板橋放送所作為機房，引發不當黨產爭議，二○○四年交通部追討當時登記在中廣名下的板橋民族段八筆土地並展開訴訟；二○一○年因房舍老舊不堪使用，板橋播送機室結束運作；二○一四年八月由法院判歸國有，八筆土地產權轉移至交通部，當年年底交通部要求中廣「拆屋還地」，擬規劃興建觀光局辦公大樓，消息傳出後，地方人士與文史工作者爭取保留並提報古蹟，才免於拆除命運。

蔡佳芬說，板橋放送所園區包含古蹟本體、戶外園區、車庫與倉庫，古蹟本體預計在二○二二年修繕完成，園區保留原有的大榕樹，闢設綠地、環形步道、遊戲沙坑及活動廣場，倉庫與車庫作為展演空間，即日起至九月二十九日舉辦「板橋故事 幸福放送」特展，介紹板橋古城與放送所的歷史沿革，免費參觀。

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