嘉義縣市住宅租金補貼1300戶 7/22起受理申請

2019-07-12

〔記者王善嬿、蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣、市政府配合內政部辦理「一○八年度住宅補貼」，本月二十二日起受理到八月三十日，其中，自購住宅、修繕住宅補貼貸款利息，貸款額度最高分別為二百一十萬元、八十萬元，租金補貼每戶每月最高三千元。

另有自購住宅、修繕住宅貸款利息補貼

嘉市計畫名額為租金補貼九百七十戶、自購住宅貸款利息補貼二十六戶、修繕住宅貸款利息補貼十二戶；嘉縣為租金補貼三百三十戶、自購住宅貸款利息補貼三十三戶、修繕住宅貸款利息補貼十五戶。

嘉市府工務處使用管理科長曾江評表示，去年自購住宅貸款利息補貼共四十戶申請，租金補貼約九百戶申請，修繕住宅僅兩戶申請。嘉義縣以租金補貼最多人詢問、申請，去年申請戶數四百七十二戶，修繕住宅貸款利息補貼則有六十六戶申請；至於內政部「協助單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」預計九月實施，對象為二十到四十歲單身青年跟婚育家庭，申請細節還未公告。

申請租金補貼須滿20歲或未滿20歲已婚者

今年住宅補貼申請條件，租金補貼部分須年滿二十歲或者未滿二十歲但已婚，家庭成員均無自有住宅，每人每月平均所得約一‧八萬元；自購住宅貸款利息補貼部分，家庭成員均無自有住宅，或兩年內貸款自購住宅，家庭年所得九十四萬元以下，每人每月平均所得約四‧三萬元；修繕住宅貸款利息補貼部分，申請人或其配偶、直系親屬，僅持有一戶住宅且其使用執照核發逾十年，家庭年所得九十四萬元以下，每人每月平均所得約四‧三萬元等。

詳洽嘉市府工務處使管科05-2252712、嘉縣府經濟發展處使管科05-3620123分機174、175。

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