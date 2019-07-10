阿里山林業暨鐵道 「重要文化景觀」授證

2019-07-10

〔記者王善嬿、陳璟民／嘉義報導〕「阿里山林業暨鐵道文化景觀」昨經文化部公告為全國首處「重要文化景觀」，文化部長鄭麗君在林鐵竹崎車站授證時表示，阿里山林鐵有豐富及多樣的動植物生態和特殊山形地勢、鐵道工法、運行及製材產業、藝術文化等特色，未來將修法列入動態保存，補助辦理景觀管理維護及各項工程經費，也會比以往提高十％，期許阿里山成為台灣的文化名片，讓世界更認識台灣。

文化部長：將修法列入動態保存

授證儀式與會者包括林務局長林華慶、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣副縣長吳容輝、立委陳明文、台北藝術大學建築與文化資產研究所長黃士娟等人。

鄭麗君表示，阿里山林鐵是僅存見證廿世紀初索道運材技術的鐵道及火車登山路線工法、運行方式等，且還在使用，升格為國家級文化景觀，最重要的就是要再生，將接續推動文化路徑，深化文化內涵，幫助林鐵列入世界遺產，下半年將在嘉市成立「阿里山林業暨鐵道文化路徑專案辦公室」。

下半年成立文化路徑專案辦公室

林華慶說，阿里山林鐵及文化資產管理處去年成立後，中央前瞻基礎建設計畫經費約廿億元，投入維護鐵路安全、新購車廂，林鐵文資處就沿線場站進行調查研究及訪談地方耆老，發掘鐵道與地方產業、聚落發展，以主題列車來呈現。

陳明文說，二○一六年十二月十九日在立法院經濟委員會臨時提案，要求研議阿里山林鐵登錄為文化資產、增訂阿里山林鐵專法的可行性，以延續珍貴文史資產、保障鐵道行車安全等。

「阿里山林業暨鐵道文化景觀」幕後推手—黃士娟建議政府，透過與國際鐵道專家技術交流，在部分路段恢復蒸汽機車動態展示，將早期火車、鐵道技術等文化資產保存。

黃士娟認為，阿里山林鐵沿線包括鳥居式隧道、獨立山螺旋登山路線都是世界少有，還有早期使用的SHAY蒸汽機車的維修技術等，若沒有火車運行就很難維護，希望權責機關加強動態保存，延續珍貴的高山林業鐵道技術。

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