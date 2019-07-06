竹東之心圓環 擬植栽綠化

2019-07-06

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣政府將在竹東鎮推動竹東之心—中興河道水岸及城鎮步行空間再造計畫，其中光禿禿的鎮公所前圓環中央廣場，擬植栽綠化並在周邊施作友善步行空間。

竹東鎮長羅吉祥說，希望把竹東鎮打造為宜居、宜遊、宜築夢的文創觀光小鎮，讓在地民眾和外地遊客探索竹東風情。縣府交通旅遊處表示，這項計畫總經費約一億元，營建署補助八千萬元、縣府配合二千萬元，預計年底開工、明年底完工。

將分成三項工程改善中興河道水岸環境、東林路景觀空間、中正路及長安路景觀空間，其中堪稱「竹東門面」的鎮公所前圓環，位於東林路景觀空間改善工程的範圍內。

交旅處表示，原名「仁愛圓環」的鎮公所前圓環位於東林路及杞林路口，是竹東市區的地理中心，早期圓環為水池，後因設備老舊改為硬鋪面，目前中央廣場燈光投影設備已損壞，整體意象過於單調及生硬，也缺乏活動機能，夜間空間太暗 。

交旅處表示，東林路景觀空間改善工程將把圓環光禿禿的內環中央廣場植栽綠化，加上外環周邊原有的路樹，可改善整體景觀，並配合施作友善步行空間。

交旅處表示，此外，也會把東林路從信義路到北興路火車站前的路段，一併綠化和改善人行空間，讓搭鐵路內灣支線火車來到竹東的外地遊客，可以輕鬆步行經過鎮公所前圓環到中央市場品嚐客家美食。

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