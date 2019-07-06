傳承香蕉絲布 花蓮縣噶瑪蘭族發展協會獲文化薪傳獎

2019-07-06

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣政府昨天舉辦「文化薪傳獎」頒獎典禮，已故「噶瑪蘭之父」偕萬來的八十二歲遺孀嚴玉英，代表花蓮縣噶瑪蘭族發展協會獲花蓮縣政府頒發「文化薪傳獎」，是薪傳獎首度頒發給團體，以表彰傳承噶瑪蘭族傳統「香蕉絲布」工藝的努力。另一位受獎人是長年進行美術教育的藝術家沈廷憲。

今年花縣文化薪傳獎得主「花蓮縣噶瑪蘭族發展協會」，致力振興噶瑪蘭族文化，在豐濱鄉新社部落成立「新社香蕉絲工坊」，恢復了全台灣獨有的噶瑪蘭香蕉絲布編織文化，不但將香蕉絲布結合天然染色，作成側背包、零錢包、手提包、名片夾等文創商品，還將編織技藝「傳回宜蘭」，香蕉絲布編織於二○一五年登錄為花蓮縣文化資產「傳統藝術類」。

已故「噶瑪蘭之父」遺孀嚴玉英代表領獎

代表上台領獎的嚴玉英是已故的噶瑪蘭耆老偕萬來之妻，由於噶瑪蘭族獲得政府認定為台灣原住民第十一族，偕萬來是重要推手，因此偕長老有「噶瑪蘭之父」尊稱，比偕萬來小七歲的嚴玉英的家族來自宜蘭噶瑪蘭族加禮宛社。

嚴玉英說，十歲看到媽媽織布，她也想學，但媽媽回她「學這個要幹甚麼？現在時代變了，沒有人要用香蕉絲的包包和衣服」；直到六十二歲，在丈夫鼓勵下，她加入香蕉絲工坊學習；後來她去宜蘭教香蕉絲布，來上課的十個人都是國小老師，從刮香蕉絲、泡水、曬乾、分線、接線再捆成線團，再整經用桌機織布，很不好學！

另一位文化薪傳獎得獎人沈廷憲，是藝術家也是美術老師，藝術融合中西美學，退休後持續教學工作，學生相繼獲得全國家具新秀獎首獎、裕隆木雕獎首獎、台北獎首獎，具有傳承意義。

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