28年水果攤歇業 最後一日營收助學

2019-07-01

〔記者邱芷柔／屏東報導〕內埔鄉黎明村大廟口唯一的水果攤在經營廿八年後即將歇業，令鄉親不捨，老闆娘湯幸錦為了感謝地方支持，決定將最後一日營收回饋地方作為助學金，她昨天將一萬多元的營業額，自掏腰包湊足兩萬元後，全數捐給協助地方弱勢學童課輔的黎明文教協會，為水果攤劃下完美句點。

下午3點開賣 內埔黎明村僅此一攤

每天下午三點到晚上九點準時開張的水果攤，是許多黎明村民的共同回憶，湯幸錦說，當初因為夫家有一小片芭樂園，為了增加收入，她把芭樂帶到廟口販售，由於村莊裡沒有其他水果攤，所以又批發不同種類的水果來賣，讓村民方便採買。

水果攤養大孩子 回饋弱勢學童課輔

湯幸錦說，剛經營水果攤時大女兒才兩歲，現在女兒即將當媽媽，水果攤也要走入歷史了，家人都笑稱「是水果攤把孩子養大的！」，近年孩子們接手芭樂園後穩定宅配通路，因此決定讓水果攤熄燈，雖然不捨但仍帶著感激，希望把最後一日的營收，回饋給長期協助地方弱勢學童課輔的文教協會，拉拔更多孩子長大。

外表樸實的湯幸錦除了是水果攤的老闆娘，另一個身份是屏東縣政府勞工處長林德輝的妻子，林德輝說，他特別感念妻子對家庭的付出，二十八年來在芭樂園忙進忙出，傍晚還到廟口擺水果攤，妻子是他最大的後盾。

地方村民表示，湯幸錦每天都掛著笑容招呼顧客，販售價格也很平實，有時候還會分享務農經驗幫助青農，雖然水果攤熄燈讓大家很捨不得，但仍給予祝福，村民的情感是不散的宴席。

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