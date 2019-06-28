《雲林》長榮航空捐舊電腦、家具 68單位受惠

2019-06-28

〔記者林國賢／雲林報導〕長榮航空將公司汰換衣櫃、沙發、電腦等設備，透過雲林縣政府媒合轉送給學校、社區及弱勢團體等六十八個單位受惠；張榮發基金會則捐贈運輸費用，縣長張麗善感謝長榮航空善舉帶來愛心暖流。

元長鄉五塊社區發展協會獲贈五台電腦，協會理事長黃瑪莉表示，社區是庄腳，在數位資訊資源相對都會地區缺乏，小朋友較少有機會接觸電腦及網路，這五台電腦將提供小朋友學習資訊教育的平台。

西螺文昌國小校長梁博雍表示，學校棒球隊等運動社團很需要衣櫃提供選手們放置球衣等裝備，這批衣櫃正好解決學校需求，讓孩子們能夠更專心練習球技。

捐贈儀式昨於縣政府舉行（見圖，記者林國賢攝），張榮發基金會執行長鍾德美表示，長榮集團長期透過基金會整合集團相關可用資源，捐贈給需要的人或機構，讓舊資源繼續延續生命與功能，這次共整合三百二十個衣櫃、廿二張沙發及一百三十五台個人電腦，感謝縣政府媒介有需要機構團體，讓這批物資能夠獲得充分使用。

張麗善感謝長榮航空捐贈這批資源，也感張榮發基金會全額支付廿五萬五千元運輸費用，還遠道送來愛心嘉惠雲林的弱勢團體及機構，這批物資已轉送育幼院、長照站、長照機構、社福團體及偏鄉學校等共造福六十八個單位，為社會帶來更多溫暖。

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