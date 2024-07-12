為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

墾丁雙層巴士被戲稱「日光浴」專車 13日起登場預約熱烈

墾丁雙層巴士13日起登場預約熱烈，縣長周春米率先試乘。（記者蔡宗憲攝）

墾丁雙層巴士13日起登場預約熱烈，縣長周春米率先試乘。（記者蔡宗憲攝）

2024/07/12 15:47

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣政府今年暑假首次在墾丁地區推出「High Fun屏東最好玩」雙層巴士觀光搭乘活動，屏東縣長周春米昨與恆春在地民謠傳藝師、民眾一同搭乘雙層巴士，期盼在暑假為國境之南帶來新觀光旅遊方式。搭乘民眾也笑說「享受墾丁日光浴最直接方式。」

墾丁雙層巴士觀光活動，以墾丁森林遊樂區牌樓旁停車場為起點，沿途將經過船帆石、鵝鑾鼻、龍磐公園等知名景點，同時也是全台唯一沿途可以欣賞台灣海峽、巴士海峽、太平洋三面海域之美的觀光路線，主打輕鬆體驗用上帝視角俯瞰恆春半島山海連線的優美風景路線。

周春米表示，先前縣府團隊辦理的「185沿山雙層巴士」廣受各界好評，為延續雙層巴士導覽屏東美景，首次將雙層巴士移師到墾丁，除了欣賞沿途風光，還有導覽人員介紹斯卡羅歷史、在地文化故事、生態保育等，期盼透過搭乘雙層巴士觀光活動，讓民眾以不同視角欣賞海岸線沿途風光，為暑假留下屏東最美、最好玩的回憶。

縣府交通旅遊處強調，路程中除了欣賞風景，途中會介紹經過陸蟹生態廊道，分享民眾了解友善陸蟹環境，讓抱卵母蟹通過，平安到海邊釋幼，生態永續經營，實現旅遊和環境的平衡。遊客以百元價格即可體驗像飛起來般的上帝視角，更加輕鬆地欣賞到沿途壯麗風光，不同於傳統交通工具的新鮮體驗。

雙層巴士活動為暑假期間每週六日上、下午各一班，即日起開放預約購票，購票請下載「TBS臺北轉運站」APP，或客服營運時間週一至週五，上午9時至下午5時電洽專線：08-7992776。

墾丁雙層巴士預約熱烈，可飽覽3個海峽風光。（記者蔡宗憲攝）

墾丁雙層巴士預約熱烈，可飽覽3個海峽風光。（記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
墾丁廢漁網纏住2海龜 民眾救援成功
2024/07/04 05:30

墾丁廢漁網纏住2海龜 民眾救援成功
墾丁雙層巴士試航 高角度飽覽「三峽」200元CP值超高
2024/07/09 08:55

墾丁雙層巴士試航 高角度飽覽「三峽」200元CP值超高

小宅採高質化衛浴 高豐深耕37年有成
重機遊墾丁自摔偏僻邊坡 3小時後才找到手機獲救
2024/07/04 09:09

重機遊墾丁自摔偏僻邊坡 3小時後才找到手機獲救
墾丁「陸蟹廊道」成效佳 路殺減逾5成
2024/07/12 05:30

墾丁「陸蟹廊道」成效佳 路殺減逾5成

台灣中外製藥獲亞洲企業社會責任雙料獎項
高角度飽覽「三峽」 墾丁雙層巴士 週六首航營運
2024/07/10 05:30

高角度飽覽「三峽」 墾丁雙層巴士 週六首航營運
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播