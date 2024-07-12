墾丁「陸蟹廊道」成效佳 路殺減逾5成

夏季正值陸蟹降海釋幼時節，墾丁「陸蟹廊道」成功降低路殺。（記者蔡宗憲攝）

2024/07/12 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕每年農曆六至十月是墾丁陸蟹繁殖高峰，多數陸蟹媽媽會在月圓夜晚跋山涉水，往海岸移動去釋幼完成使命，由於趕路途中充滿重重關卡障礙，許多在橫跨馬路時失敗慘遭路殺（汽機車輾斃），墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）除採取「停十走十」作法，公路局去年新設的高架陸蟹廊道，也成功降低路殺比例達五成以上。

香蕉灣地區是墾丁國家公園範圍內陸蟹多樣性最高的地區，記錄陸蟹八科四十二種；過去發現香蕉灣與沙島地區，因夏季陸蟹媽媽要返回海洋釋放幼蟲，會穿越台二十六線公路，造成大量路殺；為降低「路殺」危險，確保陸蟹資源永續存在，公路總局去年興建「試驗性陸蟹廊道」。

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公路局、墾管處及東海大學去年調查香蕉灣及風吹砂路段護蟹成果，被路殺的陸蟹種類共六科二十種四千七百餘隻，對比二○一九年，在香蕉灣路段有架高式陸蟹廊道的區域，路殺數量有顯著下降趨勢，部份路段甚至從一百五十隻降到五十隻以下，代表架高式陸蟹廊道有降低路殺風險成效。

墾管處表示，今年「停十走十」作法，在台二十六線三十九．五至四十一．五K、香蕉灣至砂島路段共兩公里，管制時間每封路十分鐘後開放內線道通行十分鐘，執行時間為七月二十至二十二日；八月十八至二十日；九月十七日至十九日，前二者為晚間六時三十分至八時三十分，後者為晚間六至八時。

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