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愛無距梨！賣1盒就捐10元助棄嬰 「甜蜜郵差」宅配到家

「愛無距梨」活動今年邁入第11年，台中郵局結合東勢、新社及苗栗卓蘭果農推出新興及甘露梨禮盒開賣，每賣出一盒就捐10元給台中育嬰院。（記者蔡淑媛攝）

「愛無距梨」活動今年邁入第11年，台中郵局結合東勢、新社及苗栗卓蘭果農推出新興及甘露梨禮盒開賣，每賣出一盒就捐10元給台中育嬰院。（記者蔡淑媛攝）

2024/08/02 19:29

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「愛無距梨」活動今年邁入第11年，台中郵局結合東勢、新社及苗栗卓蘭果農，推出新興梨及甘露梨禮盒，每賣出一盒就捐10元給全台唯一收容身心障礙棄嬰的機構台中育嬰院，10年來累計捐出106萬4310元，曾獲總統教育獎得主的75公分「小巨人」潘進富院生也帶領學弟們現場打太鼓，與中華郵政董事長施宏謀一起宣布開賣。

台中育嬰院收容重度、極重度等多重障礙的孩童，多年來已經撫育超過2000名多重障礙孩子，有被遺棄或不當對待，目前院方照顧80多名身心障礙的孩童。院長朱明輝說，從疫情至今，捐款少3成，而院區建物老舊已超過70年，將建新樓，明年底院生會移到臨時安置所，開始興建，但建設經費缺口仍有4成，希望民眾一起幫助孩子，有個安全的家。

何欣純今天參加活動說，農民最辛苦都看天吃飯，之前才受到颱風的災損影響，她去勘損爭取中央擴大補助，特別共襄盛舉愛無距梨活動，中華郵政幫助果農，一起捐款幫助育嬰院的孩子，現場品嘗銷售的新興梨及甘露梨，大讚甜度很高且多汁。

受到凱米颱風影響，東勢梨農損失嚴重，合興果園說，新興梨損傷5成，甘露梨也少了2成，以往每年可供應愛無距梨活動3、4000盒，今年減到不到2000盒，但品質嚴格過濾，不受影響；位於卓蘭的宜興果園則說，今年受颱風有撞擦傷，但品質打為B級增加，但這次活動梨皆為特級果粒，外觀品質都是上選。

台中郵局與優質果農合作，經過果粒篩選及甜度測試，今年有甘露梨是台灣農民歷經20多年研發成功的高接梨品種，特色是果實碩大、口感綿密細緻，且帶有淡淡清甜的蔗香味，相較口感甜脆的新興梨，是不同的清爽口感，兩者甜度都達11度以上，都藉由i郵購協助果農推廣，每銷售一盒水梨禮盒即捐款10元給台中育嬰院，出貨後隔天就送到府，新鮮有保證。

何欣純應援愛無距梨活動，邀請民眾一起吃好梨、做公益，捐款台中育嬰院，讓愛不停歇。（記者蔡淑媛攝）

何欣純應援愛無距梨活動，邀請民眾一起吃好梨、做公益，捐款台中育嬰院，讓愛不停歇。（記者蔡淑媛攝）

「愛無距梨」活動今年邁入第11年，台中郵局結合東勢、新社及苗栗卓蘭果農推出新興及甘露梨禮盒開賣，每賣出一盒就捐10元給台中育嬰院。（記者蔡淑媛攝）

「愛無距梨」活動今年邁入第11年，台中郵局結合東勢、新社及苗栗卓蘭果農推出新興及甘露梨禮盒開賣，每賣出一盒就捐10元給台中育嬰院。（記者蔡淑媛攝）

中華郵政董事長吳宏謀送上紀念郵差包給潘進富等多名院生。（記者蔡淑媛攝）

中華郵政董事長吳宏謀送上紀念郵差包給潘進富等多名院生。（記者蔡淑媛攝）

「愛無距梨」活動今年邁入第11年，新興及甘露梨禮盒開賣。（記者蔡淑媛攝）

「愛無距梨」活動今年邁入第11年，新興及甘露梨禮盒開賣。（記者蔡淑媛攝）

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