《花蓮》東海岸流失 立委盯監測提養灘

2019-06-27

〔記者王錦義／花蓮報導〕省道台十一線花蓮鹽寮段附近出現海水侵蝕而被掏空的大洞，由於花蓮海岸沖刷侵蝕日益嚴重，立法委員蕭美琴昨除向公路總局追蹤修復期程，也建議主管機關持續監測，提出地形、海象及漂砂等相關補充調查監測內容，並納入二級海岸防護計畫，跨部會解決海岸流失問題。

台11線旁大洞 公路總局搶修

公路總局花蓮工務段長陳景揚說，經調查，公路旁海岸高地下方臨海岩壁存有一海蝕裂縫，經浪湧掏刷海岸高地內土方後形成地表凹坑，本週會進場搶修，先填土把空洞補滿，臨海側海蝕岩面裂縫先以灌漿方式封口處理，至於道路邊坡的護坡與穩定，也會持續監控評估，保障用路人安全，所需經費預計約一百萬元。

蕭美琴指出，由於花蓮海岸的沖刷侵蝕是連帶問題，過去她多次主持會勘與協調會議，並長期在立法院督促有關單位處理，跨部會解決海岸流失問題。去年底她提出淤沙養灘構想，以海岸鄰近溪流的淤沙來彌補流失的海灘，並請九河局及地方政府評估辦理；今年二月，九河局承諾將補助花蓮縣政府辦理花蓮海岸防護計畫。

內政部二○一五年公布施行海岸管理法，花蓮縣北從新城鄉嘉里村往南到壽豐水璉村，沿線有卅七．九公里劃為二級海岸防護區，除委託財團法人成大水利海洋研究發展文教基金會進行二級海岸防護整合規劃及計畫，過去二年也投入一億多元改善海岸侵蝕區段，例如在花蓮北濱地區進行人工養灘，並持續進行成效監測，希望減緩東海岸侵蝕。

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