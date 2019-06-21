消基會調查 廉航退票機制不合理

2019-06-21

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣廉價航空市場逐年成長，已有二十三家業者飛航台灣，每年旅客人次逾九百萬，消基會董事長雷立芬表示，雖然廉航服務內容較少，但不代表能減少消費者保障，特別是在退票方面；因此，針對在台灣業務量較高的十家業者進行調查，發現台灣虎航身為國籍唯一的廉價航空，但給國內旅客的保障，卻比韓國籍易斯達航空、德威航空還差。

消基會昨公佈調查台灣虎航、香草航空、亞洲航空、樂桃航空、香港快運航空、捷星航空、易斯達航空、德威航空、酷航、越捷航空相關退票機制。

消基會副董事長陳智義表示，旅客因故無法搭乘、航空公司因航班調度或機械故障取消航班等，易斯達航空、德威航空可退票，但單趟須收取一千五百元至一千八百元手續費；台虎、香草、亞洲、樂桃、香港快運、樂桃的經濟艙等，機票、加購項目均不退款，僅能退機場稅；捷星、亞洲、越捷則是連機場稅都不能退。

陳智義表示，航空公司訂定禁退條款，法律上屬於違約金性質，廉航將票價全額當做違約金並不合理，屬代收性質的機場稅、未使用的行李托運、機上餐食，都應屬於可退款項。

對於遭指旅客保障比外籍廉航還差，台灣虎航回應，台虎為低成本航空，營運模式皆詳載於運輸條款中，並公開於官網上，旅客可詳閱相關說明後，再進行選擇。

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