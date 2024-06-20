小米是人類對抗極端氣候永續食物 慈心基金會花東保種推廣

慈心基金會在台東美術館展示從花東部落蒐集的形形色色小米品種。（記者黃明堂攝）

2024/06/20 08:50

〔記者黃明堂／台東報導〕小米具適應極端氣候的韌性，可為人類永續糧食，慈心有機農業發展基金會展開種原復育行動，7年來走訪花東30個部落，蒐集及更新117個種原，健康種子還給部落種植，建立在地保種體系，再向學校推廣小米飲食。

慈心昨天在台東美術館展示了34位部落保種人的50種小米，形形色色，連原住看了都驚呼，原來小米有這種麼種！

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慈心基金會指出，台灣原住民族的祖先在距今約5千年時已馴化小米為主食，台灣小米在紀錄上曾高達200多種品系，1952年栽培面積曾高達6736公頃。時至今日，曾經的小米田盛況不再，2022統計只剩下91公頃。

慈心說，原住民族的祖先早就以小米作為主要作物及糧食，幾千年來更累積了豐厚的與小米有關之文化。小米因具備適應極端氣候的韌性特質，以及豐富的營養價值，被聯合國選擇成為永續食物安全的核心農作物。

為了復育小米，慈心有機農業發展基金會7年來走訪了花東地區的30個部落，結合部落農民與產官學三方，盤點蒐集小米種原品系、陪伴農民解決小米病蟲害與防鳥問題、支持多樣小米品系栽種、舉辦小米保種交流會、與種苗改良繁殖場一起更新117個小米種原，並將健康種子返還農友栽種，以及建立當地的種子保存體系等。

近年，更在農糧署的支持下將小米保種提升為飲食行動，與34位部落保種農民合作保存在地小米品系、連結台東12所國中小幼兒學校支持小米飲食，邀請在地小米農民進校園擔任食農老師，讓小米文化扎根於孩童心中。另外，慈心也獲得了13間認同小米保種及文化傳承理念的企業贊助及6位綠色餐廳主廚協力參與保種計畫，向部落採購560公斤的小米，提供在地學生每週可以食用一次小米飯午餐，讓藏種於農理念真正落實在生活中，並以多元的方式朝著永續保種的目標邁進，希望對人類糧食安全有所貢獻。

小米是人類對抗極端氣候的永續食物。（記者黃明堂攝）

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