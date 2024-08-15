基隆嶼漂流木化身藝術裝置 3D立體地圖、海洋生物創作吸睛

漂流木創作裝置藝術，3D島嶼地圖。（觀馥嚀提供）

2024/08/15 10:05

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆外海「台灣龍珠」基隆嶼，每遇颱風就有許多漂流木，淨灘活動也很難處理，礁石間常充滿許多漂流木，市府產業發展處與海委會海洋保育署合作，展開漂流木環境藝術工作坊，邀請駐島藝術家與志工一起創作，將島上雜亂的漂流木化身裝置藝術，有3D立體地圖、燈塔和吸睛的海龜、小丑魚、黑毛等海洋生物，讓許多遊客驚喜。

產發處副處長蔡馥嚀表示，這次漂流木環境藝術工作坊總共設計有3個作品，第1座在碼頭「認識島嶼」，第2座在濱海步道終點「乾淨未來」，第3座在停機坪旁「用心經營」，都是以海洋、島嶼、生態與人的關係為發想，8月20日將邀請有志於海洋保育教育的民眾一起登島創作。

請繼續往下閱讀...

蔡馥嚀指出，這次邀木雕工藝師陳建造、陳權榮（阿噹）、林文智和周正國，還有娛樂漁船業者、海巡弟兄和志工協助，這1個多月來每日頂著烈日創作，終於讓人看到漂流木的生命再現。

這座在碼頭「認識島嶼」環置藝術，也被稱為基隆嶼迎賓牆，作品中心是基隆嶼的正空拍的3D立體地圖，有碼頭、燈塔、涼亭和步道，遊客一登島可以快速認識基隆嶼的相對位置。

地圖的周邊還有許多海洋生物，如海龜、小丑魚、飛魚、石斑魚、鬼頭刀和黑毛等，活靈活現，讓人感受到這座島嶼的生命力。

蔡馥嚀表示，對海洋保育教育有熱情的民眾，可以在8月20日上午9點半在基隆碧砂漁港（鉅隆2號登船處報到）集合，參與第2座的裝置藝術創作。

志工協助撿拾基隆嶼島周邊的漂流木。（蔡馥嚀提供）

志工協助撿拾基隆嶼島周邊的漂流木。（蔡馥嚀提供）

木雕師和志工將漂流木創作成可愛的海洋生物。（蔡馥嚀提供）

木雕師和志工將漂流木創作成可愛的海洋生物。（蔡馥嚀提供）

木雕師和志工將漂流木創作成可愛的海洋生物。（蔡馥嚀提供）

木雕師和志工將漂流木創作成可愛的海洋生物。（蔡馥嚀提供）

志工協助撿拾基隆嶼島周邊的漂流木。（蔡馥嚀提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法