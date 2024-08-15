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    高市深夜煙霧瀰漫臭氣沖天 無人機熱顯像空拍逮禍首

    環保局在大社區一處私人停車場內查獲露天燃燒廢棄物。（高市環保局提供）

    環保局在大社區一處私人停車場內查獲露天燃燒廢棄物。（高市環保局提供）

    2024/08/15 10:47

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市環保局昨（14）日晚間10時起連續接獲多起民眾陳情燃燒異味，影響範圍涵蓋大社及楠梓區等，出動無人機熱顯像空拍，於11點39分查獲大社區一處私人停車場內露天燃燒廢棄物，將依違反空氣污染防制法32條規定，裁處10萬至500萬元罰鍰外，違法處理廢棄物部分將移送法辦。

    昨晚多起民眾陳情於大社、楠梓多處路段煙霧瀰漫，且有濃厚燃燒異味，經查微型感測站亦呈現帶狀高值，高市環保局立即派員進行夜間熱顯像空拍巡查，搭配地面人力循上風處進行稽查，於大社區圳觀段1038地號一處私人貨車停車場內查獲非法露天燃燒。

    燃燒物包括棧板、紙類、塑膠袋及雜物垃圾等廢棄物，產生之煙流則飄向大社、楠梓區一帶，造成下風處空氣污染。

    環保局依違反空污法第32條規定，裁處10萬至500萬元罰鍰，現場要求立即撲滅改善，另以未取得處理許可，違法處理廢棄物部分已涉犯廢清法46條刑責規定，將移送法辦。

    環保局呼籲，民眾若發現非法燃燒情事，可撥打1999或環保局報案專線07-7317600，主動向當地環保局舉發。

    環保局出動無人機熱顯像空拍逮禍首。（高市環保局提供）

    環保局出動無人機熱顯像空拍逮禍首。（高市環保局提供）

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