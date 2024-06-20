為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

高雄新九如橋預定8月底開工 力拚2026年中完工通車

高市工務局指出新九如橋已決標，預定8月底動工。（記者王榮祥翻攝）

高市工務局指出新九如橋已決標，預定8月底動工。（記者王榮祥翻攝）

2024/06/20 09:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市工務局今透過模擬圖指出，新九如橋改進工程本月已決標，總經費約為5.4億元，預定今年8月底開工，力拚2026年6月完工通車。

工務局說明，鼓山區九如橋於今年2月完成拆除，重現鼓山內惟地區天際線，緊接著九如橋改建工程於本月（6月）決標、近日開工，總經費約為5億4652萬2048元。

工務局透過模擬圖說明，未來新橋梁將縫合兩側道路平面化，交通與景觀優化，進一步帶動鼓山內惟社區與中都生活圈發展效益。

工務局進一步表示，改建後的九如橋跨越愛河，長約79公尺、寬30公尺，兩端引道則依都市計畫銜接平面道路，翠華路以西路寬50公尺，同盟三路以東路寬30公尺，配合前後段道路調整路型銜接，工程範圍總長度約710公尺；施作項目為橋梁工程、排水箱涵改建、人行道、等道路附屬設施。

新工處指出，工程完工後，九如路（九如三路268巷-華安街）雙向配置4車道及人行/自行車道，串聯園道、輕軌及愛河河畔形成景觀休憩動線，工程預計8月底開工，2026年6月通車。

施工期間一般道路採半半施工，維持既有道路車輛行駛，東往西車輛可於中華二路或美都路提前改道，西往東車輛可於青海路提前改道願景橋，工區範圍路段會交通維持設施及義交指揮，確保周邊行車安全與順暢。

新九如橋不僅連結了三民區與鼓山區的空間，更拉近了兩區人民的心，改善城市視覺景觀，創建宜人都市環境，打造更友善之人本交通空間，成為觀光旅遊打卡新景點及地標。

新九如橋橫跨愛河，連接內惟與中都兩社區。（高市府提供）

新九如橋橫跨愛河，連接內惟與中都兩社區。（高市府提供）

原九如橋橋體跨幅極大，佔據許多空間，去年底拆除。（高市府提供）

原九如橋橋體跨幅極大，佔據許多空間，去年底拆除。（高市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高雄九如橋拆除改建 陳其邁：2026務必完工、我一定要剪綵
2023/11/26 16:30

高雄九如橋拆除改建 陳其邁：2026務必完工、我一定要剪綵
高市拆除九如橋封閉河西路、同盟路橋下涵洞 警交管公布替代道路
2023/12/01 15:16

高市拆除九如橋封閉河西路、同盟路橋下涵洞 警交管公布替代道路

鳳山建設大加持 華鳳特區金築蓋好宅
高雄九如橋將變身 李昆澤：新橋交通、景觀更優化
2023/11/26 22:25

高雄九如橋將變身 李昆澤：新橋交通、景觀更優化
高雄中都三部曲緊緊緊 新九如橋拚提前2026中完工
2024/04/29 00:08

高雄中都三部曲緊緊緊 新九如橋拚提前2026中完工
高雄九如橋拆建 4階段封路管制
2023/11/26 05:30

高雄九如橋拆建 4階段封路管制
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播