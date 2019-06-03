111學年大考變革 9月公布例題

2019-06-03

〔記者吳柏軒／台北報導〕因應十二年國教新課綱八月上路，大考中心一一一學年將推新型態考試，變革包括混合題組、卷卡合一等，預計九月公布考試說明，明年三月前推出各科完整樣卷，明年四月及一一○年適當時機，展開全國高中大規模練習試測試考，讓今年入學適用新制的高一生熟悉大考新貌。

配合多元入學 擴大素養命題

四月上任的大考中心主任、中研院社會所研究員張茂桂表示，一一一學年大考改革，是因應十二年國教新課綱「學生為學習主體」精神，並配合新的多元入學方案，研發新題型與擴大素養命題。近年在大考中已陸續採用素養題，從過去偏重的知識精熟度測驗，轉而看重與生活情境結合或跨科整合的命題。

為了讓考生與高中教師熟悉大考變革，張茂桂表示已研擬多項宣導措施：九月公告一一一學年考試說明，公布部分例題。十一月到明年三月間陸續公告各個考科的整卷示例與新的答案卷卡設計，並在明年一○九年、後年一一○年，舉辦兩次大規模的全國高中練習測驗。

張茂桂說明，假定經費有解，新制部分考生可在高一下、約明年四月參加試測，科目與人數不一定很多，目前規劃全國四分之一的考生參加；新制考生在一一○年升高二後，還有第二次試測，科目、人數與天數等可望較第一次增加，盼透過兩次試測，讓全國每一所高中都參與，至少一半的新制考生都有實際練習機會。未參與試測者不必擔心，因為所有樣卷、考試示例、練習卷，通通都會上網公告，師生均可自行參照練習。

大考中心指出，兩年前已持續不斷在做與大考相關的全國性宣講，也舉辦教師培力工作坊，直接面對高中老師的需求，協助教師發展素養命題，訓練評量能力等，觸角廣泛。

偏鄉、離島教師仍搞不清楚

但全中教秘書長、萬芳高中教師許麗吉表示，全中教上學期已在各地辦六場工作坊，協助宣導未來大考變革，找來大考中心研究員解說，發現偏鄉、離島許多教師都還不清楚，建議大考中心舉辦更多工作坊、說明會，為新制考生及家長解惑。

今年十四歲、即將成為新制首批適用的許姓女同學說，未來大考若有填空或申論題，如何公平給分？她希望參加全國性模擬測驗，多做實地練習。許同學的媽媽認為教學端須因應調整，不能再讓孩子死背答案。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法