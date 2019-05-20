自然圖表佔6成 黑熊題組跨科解題

2019-05-20

〔記者林曉雲、吳柏軒、蘇孟娟、方志賢、沈佩瑤／綜合報導〕今年國中會考自然科圖表題高佔近六成，試題結合學生生活經驗中常見素材，例如防曬霜、熱敷袋、榴槤、遊樂設施、殺蟲劑、紅茶和綠茶製作等。近來南安小黑熊野放新聞受到關注，今年題組也考了黑熊分布與棲地調查，考生須整合跨科概念、詮釋圖表及關注生活與環境議題，才能拿高分。

防曬霜、熱敷袋 測應用知識

台北市萬華國中生物老師王美玲表示，試題強調應用知識與技能，解決真實情境的問題，重視科學概念釐清及應用的科學素養。例如電子地圖規劃路線、利用常見的防曬霜檢測對有機化合物的判別、利用熱敷袋原理檢測學生對吸放熱及溶解度概念等。試題也跨越不同學科或學習主題及內容，強調評量學生整合不同學科概念能力，並結合實驗或活動，評量實作能力。

要拿A++ 容錯2到3題

王美玲舉例，黑熊分布與棲地條件調查題組，學生須進行圖表解讀與分析，且知道腸壁細胞為體細胞，利用其內之性染色體鑑定黑熊性別，才能正確作答。

補教老師楊過分析，今年考題也考驗考生的文字閱讀理解力，預估考生要拿A++的容錯題數約二到三題。另跨章節和跨科題目越來越多，考生須用不同科目的工具及概念來解題。

例如第二十四題是國中課程沒有的熱敷袋重複使用原理，題幹給了兩個使用步驟，考生須用本身的化學基礎，把文字敘述轉換成化學式反應才能解題。

台中市居仁國中學生李濬宇說，理化最大挑戰在於須融會貫通各冊各章節的相關觀念，還要會運用，超有挑戰性。高雄大灣國中考生陳昀宣說，考題很生活化，也有跨科整合的題目，例如考防曬乳，第一天數學題考防曬係數，第二天自然科則考防曬乳是有機成分或無機成分。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法