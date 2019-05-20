英語試題生活化 難易適中不刁鑽

2019-05-20

〔記者林曉雲、蘇孟娟、方志賢、沈佩瑤／綜合報導〕國中會考英語閱讀及英聽測驗，考生多半認為考題生活化，難易適中。新北市新莊國中英語老師曾麗娜表示，考題融合新課綱跨領域核心素養及discourse言談篇章的概念，無艱澀刁鑽題目。

曾麗娜舉例，英聽第十七題是朋友常有的對話，從對方送蛋糕察覺另有所圖，學生須能從交談的語氣及內容了解"Do you really see me that way？（你真覺得我是這樣的人嗎？ ）"，才能正確作答。

老師解析，除第十五題「量詞」"few other"的用法在課本較少出現，須理解上下文才能找出答案，其餘題目應可愉快作答。稍有難度題目，如第十八題及二十一 題"miss the boat （錯過時機）"，可由男生回應中找到正解。聽力題則注重語境，學生平時可多從英語電視影集、廣播節目吸取真實語料。

閱讀題組試題多樣，取材多元。新北市永和國中老師蔡鈺伶表示，考出公車路線圖及說明、勸告親友不要整型的書信等貼近生活議題等，考分析、思考、綜合訊息能力，也強調國際觀培養及互助共好的能力。

補教老師林熹表示，考題偏生活化，題目鑑別度好，部分單字和連結詞的考題偏易，但最後一題閱讀測驗考英國女王伊莉莎白的故事，考出大量過去式時態，屬於難題；推估要拿A++只能容錯二題。

高雄三民高中英文老師黃瑞鶯指出，英語閱讀文章較長，考生需要耐心地把文章看完，才能解題，她監考的考場有考生看題目看到睡著了。

台北考生多半認為只要熟讀課本，平常有足夠練習，就能掌握，不少考生都說對伊莉莎白女王故事印象最深。高雄考生表示，英語閱讀融入相聲、紙紮人等傳統民俗題材，有不少課外單字，但題目不會太刁難。

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