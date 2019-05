英語試題生活化 難易適中不刁鑽

2019-05-20

〔記者林曉雲、蘇孟娟、方志賢、沈佩瑤/綜合報導〕國中會考英語閱讀及英聽測驗,考生多半認為考題生活化,難易適中。新北市新莊國中英語老師曾麗娜表示,考題融合新課綱跨領域核心素養及discourse言談篇章的概念,無艱澀刁鑽題目。

曾麗娜舉例,英聽第十七題是朋友常有的對話,從對方送蛋糕察覺另有所圖,學生須能從交談的語氣及內容了解"Do you really see me that way?(你真覺得我是這樣的人嗎? )",才能正確作答。

老師解析,除第十五題「量詞」"few other"的用法在課本較少出現,須理解上下文才能找出答案,其餘題目應可愉快作答。稍有難度題目,如第十八題及二十一 題"miss the boat (錯過時機)",可由男生回應中找到正解。聽力題則注重語境,學生平時可多從英語電視影集、廣播節目吸取真實語料。

閱讀題組試題多樣,取材多元。新北市永和國中老師蔡鈺伶表示,考出公車路線圖及說明、勸告親友不要整型的書信等貼近生活議題等,考分析、思考、綜合訊息能力,也強調國際觀培養及互助共好的能力。

補教老師林熹表示,考題偏生活化,題目鑑別度好,部分單字和連結詞的考題偏易,但最後一題閱讀測驗考英國女王伊莉莎白的故事,考出大量過去式時態,屬於難題;推估要拿A++只能容錯二題。

高雄三民高中英文老師黃瑞鶯指出,英語閱讀文章較長,考生需要耐心地把文章看完,才能解題,她監考的考場有考生看題目看到睡著了。

台北考生多半認為只要熟讀課本,平常有足夠練習,就能掌握,不少考生都說對伊莉莎白女王故事印象最深。高雄考生表示,英語閱讀融入相聲、紙紮人等傳統民俗題材,有不少課外單字,但題目不會太刁難。

想看更多新聞嗎?現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法