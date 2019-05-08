12年國教課程計畫月底公告 6月選書

2019-05-08

〔記者林曉雲／台北報導〕十二年國教新課綱急就章？國教行動聯盟等昨開記者會質疑，高中職尚未完成課程計畫備查與公告，教育部已涉違總綱，呼籲高中新課綱延後一年實施。教育部國教署長彭富源回應，高中課程計畫將在五月底公告，教科書審查也會在月底完成，學校六月將可選書，「教育部都準備好了」，十二年國教新課綱將在八月、一○八新學年如期上路，從小一、國一及高一正式啟動。

國教盟質疑急就章 籲高中延後一年實施

國教行動聯盟理事長王立昇表示，國教院審查教科書還在趕進度，五月底能否審完有變數，高中職應提出的課程計畫也未見，貿然上路將引發教學現場的亂象，呼籲教育部延後一年再讓新課綱上路，或是改成分階段進行。

翰林出版社國文課本總召集人宋裕表示，國、高中國文第一冊雖如期送審，現在要選書，但社會、自然、健體、綜合等尚無一領到執照，學校選書的課本恐只是初審版，教育部應緊急煞車，否則對學生不利。

東吳大學前校長劉源俊揚言，如果教育部硬幹，一定告上監察院，但如果延後一年上路，大家可鬆一口氣，呼籲教育部長潘文忠從善如流。

彭富源說明，教科書分兩階段公布審查結果，一切依原規劃進行，非常順利，將在五月底前完成審查作業，除了普通型高中的健康與體育及技術型高中部分專業科目，因出版家數僅一到兩家，版本較少，其餘領域科目確定會有三個以上版本教科書，供學校在六月進行選書作業。彭富源也表示，課程計畫將在五月底前完成備查，並公告在學校網站，提供今年八月入學的高一生和家長了解高中課程。

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