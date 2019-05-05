國籍法修正2年多 助502人歸化成功

2019-05-05

〔記者黃欣柏／台北報導〕我國於二○一六年修法放寬「國籍法」歸化門檻後，據內政部統計，至今已有多達五○二位新住民受惠，順利歸化我國，也有一三三位特殊功勳或高級專業人才取得我國國籍。內政部強調，未來會持續提供更便捷的歸化申請服務，除了保障新住民權利，也為我國攬才盡一份力。

內政部表示，政府於二○一六年十二月二十一日修正通過「國籍法」後，另也陸續修訂八項子法來鬆綁歸化相關法規，目前外籍配偶歸化我國已不必提出財力、居留、語言能力等證明，修法後有五○二位新住民受惠歸化，包含一三七位受家暴離婚、喪偶者，以及三六五位撫育我國籍未成年子女者。

基於「留才攬才」政策目的，當年修正「國籍法」時也同步調整殊勳、高專人才的歸化條件，使這些人才不必放棄原有國籍即可歸化我國，目前已有五十七位殊勳人士及七十六位高專人才、共一三三人因此取得我國籍。

戶政司也從去年十月起與移民署合作推動「一站式服務」，外國人若要申請歸化及辦理居留、定居、設籍等事項，都可以在各地戶政事務所內一併送件。

另外，過去持有外僑永久居留證（俗稱梅花卡）的高專人才及投資移民，申請歸化必須提請審查會審查，內政部近來也改採主動函詢有關機關的方式，大幅縮短持「梅花卡」高專人才取得我國籍時程。

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