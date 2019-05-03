台大甄選放榜 備取減少438人／清大電機備取大增達392名 交大電機也備取328名

2019-05-03

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學甄選今年學測採計上限五科減為四科，報考及通過一階篩選人數都大幅增加，不少家長擔心二階甄試競爭更激烈。台大昨日公佈二階錄取名單，共正取一六四○人，其中三系增額錄取共六名，四系有缺額共八名，台大醫學系錄取五十人全是學測四科滿級分；而為避免去年出現大批缺額的問題重演，台大今年先作「校內聯合分發」，減少科系重複錄取問題，也使備取較去年大降到一千一百人次，減少四百三十八人次。

台大採校內聯合分發 減少重複錄取

台大註冊組主任李宏森表示，過去考生申請台大最多達五志願，成績優異者可全部錄取而成「五冠王」，但去年不僅申請甄試撞期嚴重，且重複錄取造成許多科系出現大批缺額，因此今年協調十科系一起聯合筆試，且整合九成五的科系加入校內預作聯合分發等，因此今年申請錄取正取一六四○人中，七成九以自身第一志願錄取，備取人數也較去年減少。

但今年台大有三科系因同分人數增加而增額錄取六人，相對仍有四科系錄取不足而缺額八名，分析是科系備取不足導致。弱勢生方面則錄取五人，其中三人成績達標，二人靠優先錄取，明年擬推「希望組」保障弱勢名額。

至於其他頂尖大學二階甄試放榜，備取學生仍多。清大去年已實施校內聯合分發，但今年申請招生名額一一六四，二階甄試後正取一一三八人，備取共有二七一三人，較去年增加兩百多人。

其中今年清大電機系招生五十名，二階公佈正取四十人，備取人數從去年的七十五人大增到今年三九二人，引發議論及家長批評。清大電機系表示，為避免缺額，今年調整將學測採計科目從三科改為兩科（數學及自然），因此進入二階甄試人數暴增至四六八人，而今年學測數學滿級分人數大增、鑑別度不足，高分群考生增加，因此希望多備取優秀學生；今年也特別讓更多弱勢生有機會，錄取六名弱勢生。

交大：招生名額3倍率是合理狀態

交大電機系今年申請管道招生一五○名，日前公佈二階錄取結果，正取之外也備取三二八人。該系主任陳科宏解釋，按往年經驗，正、備取人數合計後，只有約三分之一的人會留下，「招生名額的三倍率」是合理狀態。他認為科系看學測最好別低於三科，否則將使同分增額過多，考生及家長期待落空，且來不及準備考試分發。

全國各大學申請招生正備取考生須於五月九日至十日，向甄選會登記全國申請統一分發的就讀志願序，正式分發錄取榜單，將於十六日公佈。

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