同分暴增！補教籲提高鑑別度 公布超篩總級分

2019-05-03

〔記者吳柏軒／台北報導〕今年大學招生的繁星推薦、個人申請等管道，皆發生報名及一階篩選增額爆量情況。不少家長及教團質疑今年申請對學測採計從五科改為四科，導致同分者增加，補教業者則分析學測數學滿級分高達七千多人、國文科頂標、前標同分等，導致學測鑑別度減弱。招聯會及補教界認為，明年將有今年申請新制等各種參考數據，考生較可判斷自身落點，應可大幅改善不確定性及焦慮。

多校只採書審 家長憂淪黑箱作業

大學甄選今年首度實施學測五科成績只能採計最多四科，家長及教團質疑新制導致考生同分變多、高分群變多而難比較，以致台大牙醫系繁星招生需增額錄取七人，許多頂尖大學的電機系、醫學系等，通過申請一階篩選人數也暴增，大學必須加派人手、場次進行二階甄試。國教行動聯盟、十二年國教家長聯盟等憂心，二階甄試有多校只採書面審查，恐淪黑箱作業。

大學招聯會執行秘書戴念華表示，申請進二階的人數及比例增加，也可視為更多考生有機會透過多元申請，展現學業以外的表現。此外，各校執行書審多年，皆有專業與高度，若真遇黑箱作業，家長與考生可檢舉。

升學輔導老師劉駿豪則說，今年最大問題在於招生規則變化，考生選擇校系申請時無去年資料或學測分數可對照參考，明年申請管道將有今年的錄取落點資料可參照，考生不必驚慌。

劉駿豪也指出，今年學測數學滿級分高達七千多人，國文科頂標、前標同分等，造成高分、同分群增加，也顯示試題鑑別度不足，大考中心應改善。

劉駿豪建議，未來招生在學測五選四下，各科系採計科目與數目皆不同，大學端應可公布各科系的「超篩總級分」，即該科系最後一名過篩考生的學測科目級分總和，告訴考生要考多少級分才有機會過篩，若提供更詳細數據，可更減少考生的焦慮。

戴念華則說，待申請招生於五月完成，搜羅更多實際數據分析，包括科系預計篩選人數是否超過原先期待？倍數多少？最後缺額比較等，提報招聯會給旗下七十一校二千多個校系參考，改善升學招生作業。

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