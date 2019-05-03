二階甄試人數大增 缺額可望減少

2019-05-03

〔記者吳柏軒／台北報導〕今年大學申請招生報名考生及一階篩選過關進入二階甄試的人數均較去年大增，部分大學在二階甄試也放寬錄取備取名額，不少家長及考生憂心競爭激烈造成排擠，但也有許多期待透過申請提前入學的考生「看得到、吃不到」、大喊可惜。大學招聯會預估今年通過一階人數增加，更多考生進入二階獲錄取，將使今年招生缺額減少。

台、成、清去年缺額逾百名

大學甄選會歷年統計，一○四學年起大學申請的招生名額缺額（包含放棄入學）逾一萬多名，並連續四年都是每年缺額破萬。去年甚至出現台大缺額一三六名、成大缺一○七名、清大缺一五九名、交大缺八十名等慘況。主因是考生每人可同時申請最多六個校系志願，導致各大學重複錄取狀況嚴重，而最後統一分發、考生只能實際選擇錄取一志願，因此各校出現許多缺額、不然就得擴大錄取備取學生。

部分大學放寬錄取備取名額

招聯會執秘戴念華表示，今年缺額變化，還需看考生如何選填志願，以及各校選才標準等變數。但從大的數據推估，因今年通過申請一階篩選的考生人數增多，申請整體的缺額情況有機會大幅改善。

「缺額補滿是對的。」萬芳高中教師許麗吉認為當初教育部核定各大學的申請名額，本質就不是核給考試分發名額，社會大眾認同的教改方向也是「降低孩子學科考試壓力」。

另，招聯會亦發現，今年五選四緣故，考生申請的志願數也大增，填滿六個志願的考生人數，今年就比去年增加了一萬五○七三人，而填六個志願並通過一階的比率約八十四％。該數字與往年對比，往年約八十六到八十八％，招聯會分析，數字仍在可接受範圍內。

歷年大學申請報名及缺額相關統計

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