Uber駕駛上凱道 反對以時計價／交部：修法輔導轉入多元化計程車 維護公平競爭

2019-04-22

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部預告「汽車運輸業管理規則」一○三條之一修正草案，規定叫車至少計算一小時租車費用，且租賃車不得巡迴攬客，上萬名Uber駕駛昨上凱道抗議，要求交通部撤回。小黃業者認為，Uber利用租賃車作為計程車營業，是不公平競爭且違法。

交通部表示，修法是為落實分業管理，政府有責任維護業者間公平競爭，目前租賃車約十七萬輛，與Uber合作僅約一萬輛，絕大多數租賃業不受新規影響。且將輔導Uber成立計程車客運服務業，即可合法派車，最低資本額為五百萬元，門檻不高；並輔導Uber駕駛轉入多元化計程車，考取執業登記證後開Uber Taxi，車輛可以保持原貌，生計不受影響。

上萬名代僱駕駛昨齊聚凱道，高喊「撤回惡法、還我工作！」網路叫車平台駕駛自救會發言人李威爾說，如果政府堅持站在計程車角度去修惡法，不排除有更激烈抗爭。根據統計，截至昨日已有將近卅萬人連署，要求政府撤回修法。

Uber台灣區總經理吳罡表示，Uber以科技平台身分與租賃業者、代僱駕駛合作，營運模式合法合規。前行政院長張善政聲援表示，政府面對「共享經濟」，須用前瞻眼光擬訂規範。

交通部政次王國材表示，已分別與Uber、租賃業者、代僱駕駛會面，表達交通部願輔導Uber合法在台營運，盼Uber尊重我國法令。

中華民國計程車客運商業同業公會全聯會理事長梁平良強調，公路法規定，租賃車不是計程車，代僱駕駛不得在外營業，Uber上街頭抗議，有如「小三逼宮」，政府應堅定立場，否則「十萬名小黃司機誰顧」？

駕駛工會：先合法再談創新

「先合法再談創新。」中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會副理事長鄭力嘉也表示，計程車不否定代僱駕駛與網路叫車，但Uber用租賃車做計程車業務，即屬違法。若要做計程車業務，應合法成為計程車業者。

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