學者：產業在變 應思考創新法規

2019-04-22

〔記者陳宜加／台北報導〕Uber租賃車與計程車爭議難解，有學者認為，政府應加強輔導計程車轉型、提高競爭力，Uber等平台應納管，貢獻技術，共同把餅做大；另有學者指出，政府保護小黃生計，更須縮短與科技的落差，並思考創造新的法規型態解決問題。

行政院數位國家創新經濟推動小組民間諮詢委員、北科大智財所副教授江雅綺表示，交通部近年推動多元化計程車，已部分開放，可以持續檢討鬆綁；政府保護小黃生計，若僅用法律手段切割，短期或許有效，長期應思考讓計程車更有競爭力。

淡江大學運管系教授張勝雄則表示，Uber應被視為運輸業，與租賃業者合作也是一種方式，限制起租時數有討論空間；技術在變、產業也要轉變，完全不讓Uber生存並不合理。建議政府「讓子彈飛一下」，讓產業在市場接受考驗，協助解決衍生問題。

東吳大學法律系副教授胡博硯表示，當社會持續發展，法律應該調適，而非一味禁止，政府應思考創造新的法規型態解決問題。

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