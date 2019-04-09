空氣臭臭的！北部、高屏今亮橘燈

2019-04-09

〔記者楊綿傑／台北報導〕昨天因氣候穩定、風速偏弱，導致水平及垂直擴散條件差，加上午後光化反應（污染物在光照及氣象條件下產生化學反應，生成二次污染物），臭氧濃度及細懸浮微粒都偏高，西半部及外島地區空品普遍不佳，一度有四十多個測站空氣品質指標（AQI）達到對敏感族群不健康的橘色提醒，部分測站甚至達到對所有民眾不健康的紅色警示。

環保署預報，今日環境風場偏南風，天氣穩定，午後風速逐漸增強，中部以北細懸浮微粒濃度因擴散條件改善可望稍下降，但仍須留意光化反應。整體而言，高屏地區午後臭氧濃度易升高，局部地區AQI將達橘色提醒等級，北部及馬祖、金門地區亦為橘色提醒等級。

環署：空品差與氣爆無關

有人質疑昨日空品差與台塑麥寮六輕前天發生氣爆有關。環保署表示，爆炸後煙塵衝很高，後續高度應有一千五百公尺以上，擴散後並未對空氣品質造成影響。此外，已確認廠內毒化物都沒有受到氣爆波及或洩漏，各項環境監測無異常。

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